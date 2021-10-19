В Улан-Удэ маршрутчик возит школьников бесплатно за "пятерки"

Все что нужно - при оплате за проезд показать водителю дневник
В Улан-Удэ появился водитель маршрутки, который обещает бесплатный проезд школьникам, получившим "пятерку". Все что требуется от ребенка - при выходе показать дневник с отметкой "отлично". И проезд для него станет бесплатным.
Как стало известно, добрый водитель работает на маршруте №2.
Фото: Аноним 03
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