В Улан-Удэ появилась дорожная «зебра», нарисованная светом

В столице Бурятии заработали первые в республике проекторы дорожных знаков



В Улан-Удэ муниципальный «Горсвет» установил в центре города на перекрестке улиц Шмидта и Каландаришвили инновационные гобо-проекторы дорожной разметки и дорожных знаков, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



Накануне на этом перекрестке специалисты «Горсвета» провели заключительные работы по строительству нового светофора в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Одна из целей национального проекта - сделать пешеходные переходы максимально освещенными и безопасными в еёмное время суток и ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий. На перекрестке Шмидта - Каландаришвили городские электрики установили семь светофорных стоек, восемь транспортных и восемь пешеходных светофоров. Был применен ряд инновационных решений, включая проекционный пешеходный переход.



Отметим, эта технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток и плохую погоду (туман, снег, дождь) Чаще всего именно при таких условиях происходят максимальное количество ДТП с пешеходами. Теперь при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге. Подобные проекционные переходы уже установлены в 26 регионах РФ.



В столице Бурятии «Горсвет» установил дополнительное светодиодное освещение на 120 пешеходных переходах. Ранее специалистами учреждения была проведена работа по обследованию пешеходных переходов, по итогам которой составлен перечень пешеходных переходов, на которых необходимо дополнительное освещение.



Фото: Комитет городского хозяйства Улан-Удэ



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