Как власти Улан-Удэ собираются выводить из кризиса общественный транспорт

В столице Бурятии обострилась нехватка автобусов и маршруток



Люди часами стоят на остановках, а когда дожидаются, то вынуждены ехать в крайне некомфортных условиях. Чтобы решить проблему, власти Улан-Удэ затеяли одну из самых масштабных реформ общественного транспорта со времен ликвидации «Истан».



Ни уехать, ни приехать



Напомним, что Бурятия столкнулась с самым сильным кризисом пассажирских перевозок. В социальных сетях республики стали проводиться соревнования на предмет того, кто больше всех простоит на автобусных остановках Улан-Удэ в час пик, добираясь из «сотых» кварталов, Левого берега и Загорска. Победителями обычно оказываются те, кто прождал или не смог выдержать схватку за попадание в набитый автобус более 2 часов.



Подобная дикая ситуация не характерна для соседних сибирских городов, где порядок в городских перевозках навели ещё в «нулевые» годы. Называется несколько причин. Это и стихийно разросшиеся окраины города, которые стали самыми густонаселенными территориями столицы, плохие дороги, а также низкие тарифы на перевозку пассажиров, не успевающие за ростом цен на топливо. И рост стоимости новых автобусов.



В итоге наблюдается сильный износ частного автопарка, куда водители не спешат инвестировать в связи с экономическим кризисом. Поэтому часто такие автобусы больше времени проводят в ремонтных боксах, чем на улицах. И если раньше на городские линии выходило около 1000 машин, то сейчас максимум 700.



Свою роль в нехватке кадров на маршрутах сыграл массовый уход водителей на пенсию и по состоянию здоровья, а замены не стало, поскольку молодёжь, видя тяжёлые нагрузки водителей, не спешит выходить на линии. Помешали и карантины, уменьшившие трафик, а также переманивание водителей зарплатами в 3-4 раза больше крупными предприятиями, использующими специалистов вахтовым методом, в основном на севере.



- Я уже несколько лет работаю на вахте, а автобус продал, - рассказывает Николай, бывший водитель маршрута № 97. - Не вижу смысла в транспортном бизнесе, когда тариф на проезд не покрывает затраты на ремонт, амортизацию, топливо и на отчисления «держателям маршрутов».



Узбеки рулят



Судя по всему, в Улан-Удэ произойдёт следующее - постепенная замена наших водителей выходцами из Средней Азии, готовых работать за меньшие деньги, учитывая ещё более низкий уровень жизни тех стран, откуда они приехали. Кстати, подобная тенденция уже давно проявилась в крупных городах России, где гастарбайтеры в основном рулят баранками городских автобусов и такси.



В горсовете Улан-Удэ согласны с тем, что проблема есть.



- Надо признать, что за эти годы мы не сделали ничего для водителей частных маршрутов, не создали им нормальных условий для работы, - рассказывает депутат, председатель Комитета по транспорту улан-удэнского горсовета Сергей Бурдиков. - Даже элементарных туалетов на конечных остановках маршрутов водителям не обустроили. Не сделали и выделенных линий для общественного транспорта.



Правда, сегодня что-то зажглось в головах у городских чиновников. Впрочем, о туалетах для маршрутчиков пока речь не идет, зато продвигается вопрос по созданию условий беспрепятственного и быстрого проезда общественного транспорта.



- В настоящий момент прорабатывается вопрос о расширении участка на Проспекте 50-летия Октября от Октября до остановки Элеватор по направлению к центру города с выделением отдельной линии для общественного транспорта, - сообщил председатель транспортного комитета мэрии Юрий Ткачев. - Выделенная линия может появиться и на ул. Борсоева.



Расширяться и ускоряться



Городские чиновники, судя по всему, сегодня намереваются ускорить пассажирское движение в городе. Ведь нехватка автобусов на линиях породила серьезную проблему. Жители отдалённых микрорайонов, устав стоять на остановках, начали массово покупать автомобили, в том числе в кредит. Лишний транспорт тяжким бременем лег на плечи домохозяйств, ведь поездка на автомобиле в несколько раз дороже, чем на общественном транспорте. Увеличившиеся заторы в связи с вынужденным ростом числа автомобилей с окраин сделали экономику пассажирских перевозок крайне нестабильной.



Например, водители с Левого берега могут сделать один-два рейса утром, чтобы вывезти людей в центр в час пик. Тоже самое вечером. И заинтересованы в том, чтобы «набить побольше народу». Естественно, такое положение дел ни пассажиров, ни чиновников не устраивает. Однако финансовых возможностей у городских властей решить транспортную проблему за счёт массового обновления передвижного состава нет. Улан-Удэ — это не Иркутск, где городскому транспорту ежегодно выделяется около полумиллиарда рублей дотаций.



Что касается регулирования тарифа, то с ним возникает немало проблем.



- Ещё по данным за 2019 год республиканской службы по тарифам пассажиро-километр оценивался в размере 1,79 руб., - говорит депутат Сергей Бурдиков. - И, опираясь на эти расчёты, маршрут № 59, у которого протяженность составляет 28 километров, подал заявку на увеличение тарифа в размере более 50 рублей.



Депутат отметил, что «ясно, что и тогда, и сейчас на такой тариф никто не пойдёт». Понимая, что количество частных автобусов на линиях будет ежегодно сокращаться, чиновники взяли курс на постепенное замещение их муниципальными городскими автобусами с реформой маршрутной сети. Ведь очевидно, что многие городские маршруты в нулевые годы создавались, что называется, «на глазок», без профессиональной оценки потоков, и экономически не выгодны сегодня.



Работа на подхвате



Поэтому взят курс не на увеличение тарифа на проезд (максимум на один рубль), который проблему низкой доходности перевозок не решит. Хотя это как сказать - если в Улан-Удэ в год осуществляется 60 миллионов перевозок, то и один рубль имеет значение. Прежде всего чиновники собираются начать передел рынка с передачей самых выгодных, в том числе кольцевых маршрутов, для больших муниципальных автобусов, а частникам будет уготована роль работы на подхвате. Они будут подвозить пассажиров к трамвайным и автобусным остановкам центра города и возвращаться назад за новой партией пассажиров. Это, по замыслу чиновников, увеличит доходы дотационных муниципальных предприятий, в том числе трамвая, и ликвидирует долгое ожидание автобусов на остановках в часы пик.



- Списочное количество автобусов малого класса (частные автобусы – прим.) предполагается сократить более чем в два раза, - отметил Юрий Ткачев.



Предполагается, что их заменят новые муниципальные автобусы. Так, в 2022 году в рамках федеральной «путинской» программы ожидается поставка 157 автобусов большой вместимости. И в настоящее время проводится эксперимент по введению пересадочного тарифа на маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах.



- Цель эксперимента, который стартовал 18 октября, - протестировать технические возможности системы безналичных платежей для разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, а также повышения уровня удовлетворенности пассажиров и их заинтересованности в выборе транспортных услуг в пользу общественного транспорта, - сообщил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев. - В целом мы анализируем сам принцип пересадочности в городе, будет ли услуга пользоваться популярностью среди жителей.



Возможно, небольшая часть водителей-частников с сокращённых маршрутных линий может перейти на работу на муниципальные маршруты, но, скорее всего, нехватку водителей на новых «путинских» автобусах заменят гастарбайтеры. Улан-Удэ после начала чиновниками реформы транспортной сети, судя по всему, пойдёт по проторённой дорожке других городов.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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