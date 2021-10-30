Бурятию ждет мусорная «пандемия»

Компании, осуществляющие вывоз мусора в республике, собираются прекратить работу

Сразу несколько компаний, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по договорам с «ЭкоАльянсом», могут остановить свою работу в ближайшие дни. ООО «Бабр», ИП Гармаева и ООО «Автобаза спецмашин» уже направили официальные уведомления директору регоператора Дмитрию Дружинину. Перевозчики подчеркивают, что их решения о приостановлении деятельности носят «исключительно вынужденный характер». Причина - неплатежи «ЭкоАльянса» за выполненную ими работу. Из-за этого перевозчики лишены средств на оплату текущих расходов, включая зарплату своих коллективов, ГСМ, запчасти.

Накопленные долги

По данным ООО «Бабр», регоператор задолжал ему свыше 37,3 млн рублей. Перевозчик осуществляет транспортировку ТКО в Железнодорожном и Муйском районах.

ИП Гармаева уведомила «ЭкоАльянс» о задолженности в размере 6,3 млн рублей. Если не будут приняты срочные меры для ее погашения, мусором могут зарасти Закаменский и Джидинский районы.

ООО «Автобаза спецмашин» сообщило о долге регоператора на сумму более 1,3 млн рублей (без учета октября). Компания вывозит мусор с территории города Гусиноозерска.

Ранее 10 перевозчиков ТКО направили обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову. Они сообщили, что задолженность «ЭкоАльянса» превысила 200 млн рублей и «только растет в геометрической прогрессии». При этом акты о выполненных работах регоператором не подписываются.

Перевозчики обратили внимание главы республики на то, что наступивший продолжительный холодный период требует замены масел и шин на мусоровозах, и это со всей неизбежностью влечет дополнительные затраты. Но из-за неплатежей «ЭкоАльянса» у операторов по транспортированию отходов нет на это средств. Отправить по маршрутам спецтехнику на летних шинах они, разумеется, не имеют ни морального, ни материального права.

Перевозчики ТКО предупреждали: при дальнейшем наращивании задолженности регоператором им придется прекратить вывоз мусора, что приведет к экологической катастрофе в Бурятии. Негативный прогноз начал сбываться. Не исключено, что количество перевозчиков, вынужденных приостановить деятельность из-за неплатежей возглавляемого Дмитрием Дружининым «ЭкоАльянса», может резко увеличиться. Бесконечно возить мусор за свой счет не станет ни один предприниматель.

Прецедент создан

Между тем, в минувшую среду Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Бурятии о взыскании с «ЭкоАльянса» 14,75 млн рублей в пользу ООО «БХК-Восток», которое занималось транспортированием ТКО в Кабанском районе. Но после назначения директором регоператора Дмитрия Дружинина было выдавлено с рынка неплатежами, около 80 человек остались без работы и средств к существованию. Место перевозчика занял близкий руководству «ЭкоАльянса» ИП Шурыгин, известный административными штрафами за нарушения в предпринимательской деятельности, расторжением концессионного соглашения по объектам теплоснабжения в Тарбагатайском районе, банкротством одной из подконтрольных ему компаний.

Буквально через пару месяцев после замены местного перевозчика с многолетним опытом работы на бизнесмена-штрафника вполне закономерно, на наш взгляд, грянул громкий скандал с несанкционированной свалкой в Селенгинске, попавшей на прямую линию с Владимиром Путиным. Ранее свалку содержало ООО «ЬХК-Восток», но с ним расторгли договор аренды, говорят не без использования административного ресурса. А новый перевозчик, согласно выводам Следственного управления СКР по Бурятии, договор аренды не заключил, мусор стали валить за пределами свалки, прямо на дороге к ней.

Итог - два уголовных дела: по признакам ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» в отношении Минприроды РБ и по по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» со стороны «ЭкоАльянса» и его подрядчиков. Видимо, в рамках этих уголовных дел прошли недавние обыски в офисе регоператора.

Провальными оказались попытки руководства «ЭкоАльянса» представить ООО «БХК-Восток» недобросовестным подрядчиком. В ходе судебного разбирательства регоператор заявил встречный иск и представил многочисленные акты о якобы допущенных перевозчиком нарушениях графика и объемов вывоза мусора. Но оказалось, что они составлены задним числом и расходятся с данными об объемах вывоза ТКО, представленными регоператором в Минприроды РБ. Суд критически оценил эти «доказательства» ответчика и полностью удовлетворил иск перевозчика.

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу «ЭкоАльянса» без удовлетворения. Решение о взыскании 14,75 млн рублей в пользу ООО «БХК-Восток» вступило в законную силу. Теперь им может быть предьявлен исполнительный лист для списания денег с расчетного счета регоператора, что, безусловно, не повысит платежеспособность последнего.

Очевидно, что в случае попытки поступить с другими перевозчиками, которым задолжал «ЭкоАльянс», так же, как с их кабанским коллегой (выдавить с рынка неплатежами и заменить другими, близкими руководству регоператора), они могут пойти по тому же пути, как и ООО «БХК-Восток». Прецедент ведь создан. Тогда количество исполнительных производств, как и сумма взысканий с «ЭкоАльянса», может вырасти в разы. «Мусорную» отрасль ждет еще более жесткий кризис неплатежей, пик которого придется на весну-лето следующего года. А население - переполненные помойки, зловоние и инфекции.

Субсидия не помогла

В июне депутаты Народного Хурала не без острых вопросов и колебаний одобрили предоставление «ЭкоАльянсу» бюджетной субсидии в 120 млн рублей.

Первый вице-премьер правительства РБ Всеволод Мухин клятвенно заверял, что в ноябре регоператор выйдет на точку безубыточности. Дословно: ««Ключевая дата – ноябрь 2021 года. По финансовому плану «ЭкоАльянса» он планирует выйти по текущим платежам «в ноль», обеспечить свои доходы, расходы». Ему вторил министр природных ресурсов Сергей Матвеев, подчеркнувший, что «мы поддерживаем не «ЭкоАльянс», а перевозчиков».

Но, как видим, расчеты регоператора с перевозчиками к ноябрю не пришли в норму. Может, руководство «ЭкоАльянса» не сумело грамотно распорядиться полученными деньгами, например, допустив какие-то перекосы в их распределении между компаниями, транспортирующими ТКО?

Договариваться с ними теперь, по всей видимости, придется республиканской власти. Так как уровень договороспособности «антикризисного менеджера» «ЭкоАльянса» уже понятен на примере ООО «БХК-Восток» и регулярных «пужалок» для малого бизнеса с одновременной рассылкой с потолка взятых счетов. На кону не только чистота в городе и республике, но и социальная стабильность - в компаниях-перевозчиках трудятся сотни жителей Бурятии.

В противном случае наряду с коронавирусом Бурятию ждет еще и мусорная «пандемия», источник которой всем хорошо известен. Но никакой вакцины не существует. А способ лечения один - наладить эффективное управление отраслью.