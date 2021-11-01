В Бурятии женщина за рулем «гибрида» насмерть сбила пешехода

Трагический инцидент произошел автодороге Улан-Удэ-Кяхта в 4 километрах от села Оронгой



В Бурятии 29 октября вечером 31-летняя водительница «Тойота Приус», следуя по автодороге Улан-Удэ-Кяхта со стороны Улан-Удэ в 4 километрах от села Оронгой вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 61-летнего мужчину, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



Всего за три минувших дня на дорогах Бурятии зарегистрировано 94 ДТП с механическими повреждениями, в том числе девять аварий которых один человек погиб и девять получили травмы. Инспекторы ДПС выявили 1178 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 66 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 14 человек - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 10 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



Фото: «Номер один»



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