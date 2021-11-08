"Мафиозный шантаж": Жители Улан-Удэ жалуются на таксистов в аэропорту

По словам горожан, "бомбилы" завышают цену в 3-4 раза и не дают приезжать порядочным водителям



В Улан-Удэ назревает скандал, связанный со сферой перевозок жителей и гостей города такси. В целом, напряженная обстановка вокруг таксистов и их тарифов давно вызывает вопросы у жителей города. Однако таксисты, которые "дежурят" в аэропорту, вызывают наибольшее возмущение у горожан.



Пост об их проделках опубликовал анонимный пользователь:



"Хочу предупредить всех, кто пользуется услугами нашего аэропорта! По прилету, если вы хотите заказать такси через приложение ……, лучше не заказывайте. Водители-бомбилы, которые стоят на стоянке аэропорта возле входа специально берут заявки, и конечно же не подъезжают, при этом другие добросовестные таксисты не могут взять заказ. Потом они подходят и предлагают цену в 3-4 раза выше, и при любой попытке вызывать через Максим говорят, что другие такси сюда не приедут. В других городах и странах пока такого не встречал. Вот такой мафиозный шантаж, поэтому просите родственников или друзей подъехать за вами, если не хотите быть обмахнутыми", - написал аноним.



Его слова подтвердили и другие горожане.



"Зачем работать, если можно с одной заявки поднять денег? С одним общался - он заявил - деньги на самолёт есть, а на такси 1000 жалко? Классический обленившийся мужик и позор страны", - пишет Олег Кузнецов.



"Согласна. Прилетела в Улан-Удэ домой, таксисты подумали, что туристка и не знаю расценки. За 10 км хотели с меня 1800 взять", - рассказала свою историю Екатерина.



Горожанка Арюна уверена, что побороть таких таксистов можно только написав в поддержку приложения, через которое они работают: "Способ проверенный. Отправила фотографии желтых такси с жалобой. Через 2 мин взяли заявку и увезли, куда надо. Под страхом разрыва контракта с максим на все готовы. Даже увезти за 300 рублей".



Решение, которое предлагают горожане - запуск аэроэкспресса из аэропорта до города. Однако, "это произойдет только 22 веке", - уверен Максим.



Фото: "Номер один"



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