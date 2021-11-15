В Улан-Удэ дыры на дорогах латают "холодным" асфальтом

Экстренный ямочный ремонт таким способом можно проводить даже в -20

С 26 октября экстренный ямочный ремонт на дорогах выполняется холодным асфальтом, сообщает комитет городского хозяйства. Преимущество «холодного асфальта» над горячей укладкой в том, что работу можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов."Продукция выпускается в виде готовой асфальтобетонной смеси с добавлением битума, полимеров и пластификаторов. Этот метод используется в мире не только в ямочном ремонте дорожных покрытий, но и для всесезонного ремонта аэродромных взлетно-посадочных полос", - добавили в пресс-службе комитета.Ямочный ремонт в Улан-Удэ стартовал не летом, а в середине марта, сразу после таяния снега благодаря применению «холодного асфальта». С горячим асфальтом дорожные службы комбината начали работать с мая, также, как и струйно-инъекционным методом.С августа объемы ямочного ремонта струйно-инъекционным методом выросли в три раза благодаря круглосуточному режиму работы.Работы с горячим асфальтом и с помощью «Бецемы» шли до конца октября до наступления дневных минусовых температур. В целом за весь год «Комбинат по благоустройству» устранил ямы общей площадью 14 тыс. кв. м., а трещины заделал общей площадью почти 10 тыс. кв. м.Напомним, с этого года ямочным ремонтом занимается комитет городского хозяйства. Созданное в комбинате по благоустройству в начале года специальное дорожное подразделение работает на передовом современном оборудовании, которое дает минимальные затраты при ямочном ремонте. Комбинат использует два основных подхода в ямочном ремонте – это устранение больших ям с помощью горячего асфальта и заделка трещин и выбоин струйно-инъекционным методом с помощью комплекта оборудования московского машиностроительного завода «Бецема».Фото: ulan-ude-info.ru