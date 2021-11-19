Депутат предложил давать деньги маршрутчикам Улан-Удэ на замену автобусов

В противном случае столицу республики ждет транспортный коллапс, уверен он





На сессии Хурала, состоявшейся 18 ноября, депутаты в очередной раз подняли вопрос общественного транспорта Улан-Удэ, на который в последнее время все чаще жалуются горожане. По словам депутата Намсарая Намсараева, перевозчики увольняются и переходят на другую работу из-за падения пассажиропотока и других причин, на маршрутах остаются только энтузиасты.

При этом автопарк устаревает, а стоимость одного автобуса начинается от 2,5 млн рублей. Поэтому, по словам депутата, нужно создать госпрограмму по субсидированию маршрутчиков, выдавать им средства на замену автобусов.- Иначе через год-два нас ждет транспортный коллапс, - предостерег парламентарий.Напомним, ранее по просьбе главы Бурятии Алексея Цыденова президент страны дал поручение федеральному правительству выделить столице республики 600 автобусов. Однако этот вопрос забуксовал из-за неготовности муниципальных властей обслуживать такой автопарк.- Потому что тут другой режим труда и отдыха водителей, другое налогообложение. С учетом этой разницы себестоимость муниципального автобуса получается гораздо выше. Но это не значит, что мы от этого будем отказываться, - говорил Алексей Цыденов этим летом. - Сейчас есть поручение президента на 600 автобусов. Мы с Министерством транспорта РФ отрабатываем схему. С учетом того, что это концессионная схема, там предусмотрено софинансирование. Мы пока по своему бюджету на полное софинансирование не можем выйти. Порядка 400 автобусов у нас получается. Согласована с Минтрансом России государственная транспортно-лизинговая компания, которая будет лизингодателем.Фото: «Номер один»