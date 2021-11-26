В Улан-Удэ вышли на линии два больших автобуса МАЗ

Они будут обслуживать отдаленные микрорайоны – «сотые» кварталы и Загорск



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о выходе сегодня на линии двух новых низкопольных автобусов большого класса МАЗ. Ключи от автобусов мэр вручил лучшим водителям МУП «Городские маршруты» Федору Николаеву и Николаю Кунавину, сообщили в гордской администрации.



«Мы продолжаем планомерно обновлять парк муниципального транспорта. Сегодня мы запускаем на линию два новых больших автобуса, в которых по 103 места. Хотелось бы сказать, что стоимость такого автобуса чуть более 11 млн рублей - это трехкомнатная или четырехкомнатная квартира, поэтому ключи мы вручили надежным и проверенным водителям, которые уже показали себя на линии как истинные ветераны автомобильного транспорта – честные, добросовестные, порядочные, а самое главное ответственные водители, которые наших пассажиров будут перевозить в тепле, комфорте и безопасности», - сказал Игорь Шутенков.



Автобусы направили в отдаленные микрорайоны – один поедет в сотые квартала по маршруту №1, второй – по направлению Загорска по маршруту №3А.«В этих двух микрорайонах у нас проживают около 100 тысяч горожан, новые автобусы будут разгружать маршруты в часы пик», - отметил мэр.



Автобусы оснащены системой кондиционирования, кнопками связей пассажиров с водителем, камерами видеонаблюдения, информационным табло и откидным трапом для маломобильных групп населения. Также предусмотрен тахограф, датчик уровня топлива, ГЛОНАСС.



«Два новых автобуса для нашего города, конечно же, мало. У нас сегодня на линию выходят от МУП «Городские маршруты» 50-54 автобуса в день, а нам таких автобусов нужно до 200 штук, чтобы закрыть весь город. Но мы на этом не останавливаемся, плотно работаем с главой республики Алексеем Цыденовым, прорабатываем вопрос по возможности приобретения в следующем году 20-25 автобусов такого же класса. Скорее всего, у нас это получится и финансирование мы заложим», - подчеркнул мэр города.



Напомним, в прошлом году в Улан-Удэ закупили 42 автобуса ПАЗ – их также распределили по наиболее проблемным участкам маршрутной сети в левобережном, юго-западном направлениях, направлениях микрорайонов Дивизионный, Комушка, Радужный, Мясокомбинат и тд.



Выпуск на городские маршруты муниципальных автобусов увеличился более чем в два раза. Количество горожан, перевозимых муниципальными автобусами, за неполный текущий год увеличилось на 20% по сравнению с 2019 годом и на 63% по сравнению с 2020 годом, и составило 3,6 млн пассажиров.



Фото: ulan-ude-info.ru



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