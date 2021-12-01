На неокрепший лед установили 15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта



В Улан-Удэ назвали наиболее опасные места для проезда по льду. 15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лёд установили в Улан-Удэ, работа продолжается. Береговую линию блокируют путем установки бетонных столбов, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Несмотря на то, что проводится регулярная информационно-профилактическая работа, водители пренебрегают запрещающими знаками и, минуя блоки, выезжают на лед для сокращения пути.



Наиболее опасные места проезда:



мкр. «Поселье» - о. «Богородский» (р. Селенга)

мкр. «Дивизионный» - мкр. «Зенит» (вдоль правого берега р. Селенга)

мкр. «Восточный» - мкр. «Южный» (р. Уда)

мкр. «Лазо» - ул. Приречная - БМДК (р. Уда)



В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период – ведется патрулирование, проводятся беседы, раздаются памятки. Ежедневно дежурная смена поисково-спасательной службы Улан-Удэ объезжает места требующие особого внимания.



- Дополнительно создана межведомственная группа, на сегодняшний день разработан и согласован график совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД УВД по Улан-Удэ и Бурприроднадзора для выявления и привлечения к административной ответственности по ст.8.42 ч.1 КоАП РФ - в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных, - рассказал заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

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