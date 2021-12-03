Бурятия собирается идти на Мамая с яхтенным флотом

В Кабанском районе началась подготовка к реализации проекта «Славное море»







В Бурятии специалисты лесного хозяйства приступили к земельным работам в селе Выдрино Кабанского района в рамках реализации инвестсоглашения между регионом и компанией «Славное море», которая планирует построить инфраструктуру для летнего и зимнего туризма на побережье Байкала.



Соглашение о реализации инвестпроекта подписал в сентябре на полях Восточного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов. В целом планируется создание единого туристического комплекса «Саяны», который будет включать отель на 200 номеров, ресторан, яхтенный порт на 40 мест для малых судов с обслуживанием, складское хранилища для судов и инвентаря, благоустроенный пляж, площадки с предоставлением различных прокатных услуг, маяк со смотровой площадкой.



Реализация второго этапа предусматривает строительство инфраструктуры для зимнего туризма на горе «Мамай».



На сегодняшний день проект является якорным и направлен на комплексное развитие туризма в селе Выдрино Кабанского района. Предлагаемые в рамках проекта решения обеспечат создание связной логистической инфраструктуры водных портов и водного туризма населенных пунктов - Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Листвянка, Бабушкин, Танхой, связав южную часть Байкала, а в последствии - и всего озера.



Ключевой точкой явно станет гора Мамай в Кабанском районе Бурятии. Это очень популярное место у любителей зимних видов спорта и развлечений, фрирайдеров. Каждый год на гору приезжают около 4 тыс человек, при этом туризм как таковой там не организован. Ранее сообщалось, что в 2017 году о желании реализовать проект на Мамае заявила девелоперская группа «Хрустальный». Разговоры о необходимости развития туризма на Мамае начались еще раньше.



Фото: egov-buryatia.ru



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