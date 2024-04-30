В Этнографическом музее открылась выставка «Верхнеудинск на Великом чайном пути»

В Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья работает выставка «Верхнеудинск на Великом чайном пути». Она посвящена истории продвижения чая от Китая и Японии через Монголию, Бурятию в центральную Россию, в Москву и Санкт-Петербург, а также традициям чаепития.

«По объемам торгового оборота Великий чайный путь был вторым после Великого шелкового пути, который действовал более 200 лет. Общая протяженность пути составляла около 10 тысяч километров», - рассказали министерстве культуры Бурятии.

На выставке представлены предметы чайной культуры, от японских чайных сервизов до бурятских чаерезок и европейского фарфора. Посетители могут узнать о способах заваривания чая в разных странах и рассмотреть старинные фотографии чайных караванов и торговых ярмарок.

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Фото: «Номер Один»