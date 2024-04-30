Происшествия 30.04.2024 в 10:59

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили восемь лесных пожаров

Три из них продолжают тушить
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили восемь лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено 8 лесных пожаров в Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, 2 возгорания в Баунтовском районах, а также на территории Городского лесничества и Тункинского национального парка.

«На тушении работали 213 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных, было задействовано 34 единицы лесопожарной техники», - сообщили в Агентстве лесного хозяйства. 

Общая площадь, пройденная огнем, составила более 142 гектара, из них 47 гектар нелесная. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в РАЛХе, по состоянию на 8:00 утра 30 апреля возгорание в Кяхтинском районе локализовано. Продолжаются работы по тушению в Селенгинском районе и одного пожара в Баунтовском районе (Монгойское лесничество). Предполагаемое время полной ликвидации пожаров - в Кяхтинском и Селенгинском районах 30 апреля в 12 часов, в Баунтовском районе в 15:00. 

Фото: Агентство лесного хозяйства 

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