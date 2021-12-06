В Улан-Удэ 65-летняя бабушка устроила ДТП

Она не справилась с управлением на Левом берегу и попала в больницу







В Улан-Удэ в воскресенье около 11:00 65-летняя водитель автомобиля «Ниссан Марч», следуя по улице Иволгинская, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Хендэ Старекс» под управлением 51-летнего водителя, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами госпитализирована в БСМП.



В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 45 аварий с механическими повреждениями автомашин. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 29 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 7 автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД



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