Состояние здоровья инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова потребовало допэкспертизы

Браконьерами повреждена правая рука, подвижность суставов становится все хуже







В ходе слушания дела по обвинению браконьеров в нанесении вреда здоровью участковому госинспектору Байкальского заповедника Сергею Красикову на судебных заседаниях возникли затруднения, сообщает пресс-служба резервата. Они связаны с тем, что «до сегодняшнего дня состояние здоровья участкового государственного инспектора ухудшается, повреждена правая рука, и подвижность суставов становится все хуже.

На этом основании в ходе судебного заседания 10 ноября адвокаты Сергея Красикова подготовили и представили ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. По непонятной причине ходатайство не было поддержано прокуратурой, как стороной обвинения. Этим сразу же воспользовались адвокаты обвиняемой стороны, в результате чего в суд, заслушав мнения сторон, в удовлетворении ходатайства отказал.

Между тем, отказ от проведения экспертизы создавал условия для: ухода от ответственности подсудимого, совершившего наезд на государственного инспектора. А также - невозможности компенсировать в судебном порядке потерпевшему полученный им моральный и физический вред. Более того, обвиняемый мог настаивать на денежной компенсации за необоснованное уголовное преследование.

Поэтому на судебном заседании 17 ноября стороной защиты Сергея Красикова было подготовлено и представлено ходатайстве о проведении уже повторной экспертизы.

Понимая, что аргументы в пользу проведения экспертизы представлены очень веские, их не смогла игнорировать даже сторона защиты обвиняемых. В этой ситуации прокуратурой, как представителем стороны обвинения, была проанализирована создавшаяся ситуация и принято взвешенное решение ходатайство адвокатов Сергея Красикова поддержать. Частично поддержали это ходатайство также адвокаты обвиняемых. Выслушав все стороны, суд на этот раз принял решение удовлетворить ходатайство защиты в части, не меняющее суть предъявленных требований.

«Таким образом, укрепилась уверенность в полном и объективном рассмотрении этого знакового дела во всех его аспектах и привлечении обвиняемых к справедливой ответственности, предусмотренной законодательством России», - отмечает пресс-служба заповедника.

Напомним, в октябре 2020 года государственные инспекторы Байкальского заповедника задержали группу из 5 браконьеров, которая на автомобиле УАЗ 469 производила незаконную охоту в заказнике – на особо охраняемой природной территории. В момент задержания нарушители попытались скрыться, ослепив госинспектора дальним светом фар и сбив его автомобилем. Здоровью участкового госинспектора Сергея Красикова был нанесен вред.

Как сообщал «Номер один», в июле нынешнего года Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о незаконной охоте на территории государственного заказника «Алтачейский» и применении насилия в отношении представителя власти Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Республики Бурятия. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемые, неправомерно находясь на территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский», ночью незаконно добыли двух косуль, причинив ущерб в размере 80 тыс рублей, пытались вывезти туши животных на автомобиле. Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли три государственных инспектора по охране территории государственного природного заповедника. Один из них (Сергей Красиков) потребовал от нарушителей покинуть транспортное средство. Управлявший автомашиной соучастник преступления при попытке скрыться совершил наезд на представителя власти, причинив ему телесные повреждения. В связи с чем ему дополнительно инкриминировано деяние, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Государственные инспекторы задержали превосходящих их по численности участников незаконной охоты. Причиненный преступлением материальный ущерб возмещен в ходе расследования. Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа и возможной конфискации наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 330 тыс рублей. Ранее «Номер один» сообщал о том, что закрыто уголовное дело в отношении Сергея Красикова. После задержания браконьеров следственные органы и прокуратура Мухоршибирского района Бурятии отказались возбуждать уголовное дело по факту попытки задавить государственного инспектора Красикова. Вместо этого по заявлению браконьеров на него самого заведено уголовное дело за превышение полномочий, хотя инспектор действовал в строгом соответствии со своими обязанностями и правами. Уголовное преследование инспектора возмутило природоохранное сообщество и широкую общественность.

Фото: baikalzapovednik.ru