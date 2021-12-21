Компания РЖД помогла Байкальскому заповеднику

За год выделено более 4 млн рублей для сохранения фауны резервата





Компания РЖД в 2021 году на поддержку мероприятий по сохранению популяции редких животных и птиц в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике направила более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



На выделенные средства организована закупка и доставка вертолетом кормовой соли для животных, а также созданы искусственные солонцы в труднодоступных местах центральной части хребта Хамар-Дабан.



На территории Кабанского заказника появятся две платформы для гнездования орлана-белохвоста, а в Алтачейском заказнике обустроят 10 искусственных гнездовий для амурского кобчика.



Помимо этого, было оказано содействие ученым в изучении популяции байкальской нерпы, на самых крупных летних залежках, находящихся в средней части Байкала, на архипелаге Ушканьи острова (о. Большой Ушканий, о. Круглый, о. Тонкий, о. Долгий).



Также в качестве восстановительных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, осуществлен выпуск мальков ценных рыб в дельту реки Селенга в количестве 718,5 тыс штук на сумму 7,6 млн рублей, проведены работы по компенсационному лесовосстановлению на площади 11,285 гектаров.



На территории памятников природы «Слюдянское озеро» и «Шаманский мыс» установлены биотуалеты и площадки для сбора мусора.



Фото: baikalzapovednik.ru/А.Безруков



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