Общество 01.03.2022 в 10:30

В Улан-Удэ приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пешехода

Водитель, сбивший девушку  на пешеходном переходе, выплатил ей 120 тысяч рублей
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В Улан-Удэ приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу пешехода
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с 47-летнего автомобилиста, наехавшего на пешехода, компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей, сообщили  в УФССП по Бурятии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе. Водитель машины Toyota Corolla не предоставил преимущество пешеходу и совершил наезд на девушку, превышая допустимую скорость движения. В результате наезда пострадавшая получила получила телесные повреждения средней тяжести. При этом в настоящее время она только начала вставать с кровати с помощью костылей. Помимо этого ее мучают сильные боли в тазобедренной части тела, ног и головы. Девушка также вынуждена принимать много лекарств и будучи студенткой очного отделения на медицинском факультете пропустила длительный период учебы.

В связи с тем, что водитель, виновный в причинении вреда здоровью, не оказал ни моральную поддержку, ни материальную помощь, девушка обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда.

«Суд, рассмотрев материалы дела, встал на сторону истца, а в службе судебных приставов впоследствии было возбуждено исполнительное производство. Для взыскания компенсации морального вреда судебный пристав-исполнитель направил постановления об обращении взыскания на источники доходов должника и на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах. Дополнительно мужчине ограничили выезд за пределы страны»,  - отмечает Надежда Алексеевна, начальник Октябрьского районного отделения судебных приставов №1 г. Улан-Удэ УФССП России по Республике Бурятия.

Комплекс мер позволил взыскать с виновника ДТП задолженность. На сегодняшний день взыскателю перечислено 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Несмотря на то, что должник в полном объеме выплатил причитающиеся суммы пострадавшей стороне, с него было взыскано свыше 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.

Фото: pixabay.com
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юстиция приставы пешеход

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