Общество 04.03.2022 в 10:05
"Леруа Мерлен" не уйдет из Улан-Удэ
Магазин строится и готовится к открытию
Текст: Нина Павлова
Строительство долгожданного магазина "Леруа Мерлен" в центре Улан-Удэ не приостановят. Об этом "Номер один" сообщили в компании.
Ранее мы писали, что международный игрок «Леруа Мерлен» разместился в центре Улан-Удэ, хотя и не в самом удачном месте. Строительством занимается компания «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства – 3»). Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Сроки неоднократно сдвигались, последний дедлайн объявлен на ноябрь 2022 года.
Напомним, накануне стало известно, что в столице Бурятии законсервировано строительство аквапарка. Также на Россию обрушились многочисленные санкции. Десятки зарубежных компаний уходят с рынка РФ. В связи с этим жители Бурятии начали высказывать обеспокоенность тем, что и "Леруа Мерлен" может отказаться от работы на территории России.
«На данный момент магазин находится в процессе строительства и подготовки к открытию»- уточнили в "Леруа Мерлен".
Ранее мы писали, что международный игрок «Леруа Мерлен» разместился в центре Улан-Удэ, хотя и не в самом удачном месте. Строительством занимается компания «Холдинговая компания Новолекс» (ООО «Управление капитального строительства – 3»). Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей. Сроки неоднократно сдвигались, последний дедлайн объявлен на ноябрь 2022 года.
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