В ДТП в Бурятии пострадала детская волейбольная команда – СКР

В Бурятии сегодня на автодороге Улан-Удэ-Кяхт» вблизи села Тохой произошло столкновение легкового автомобиля марки «Тайота Марк II» с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с тренером из города Гусиноозерска с соревнований в город Улан-Удэ.В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение, у одного из детей диагностированы повреждения нижней конечности и таза, с которыми ребенок госпитализирован в больницу.Проводится доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверено соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения и дана оценка решению тренера о поездке детей на соревнования таким способом. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Пострадавшие в ДТП в Селенгинском районе проходят медицинское обследование, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии."В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадало 14 человек. Семеро отказались от госпитализации, остальные семь человек обратились в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования. Сейчас два человека госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ, пять человек проходят обследование, из них двое детей. Минздрав Бурятии организовал весь комплекс необходимых мероприятий. После завершения диагностических мероприятий будут приниматься решения о медицинской эвакуации пострадавших в больницы Улан-Удэ", - рассказали в пресс-службе.Фото: «Номер один»