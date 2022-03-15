Общество 15.03.2022 в 22:27

В ДТП в Бурятии пострадала детская волейбольная команда – СКР

Она возвращалась из Гусиноозерска в Улан-Удэ рейсовым автобусом, ведется доследственная проверка  
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Текст: Номер один
В ДТП в Бурятии пострадала детская волейбольная команда – СКР
В Бурятии сегодня на автодороге Улан-Удэ-Кяхт» вблизи села Тохой произошло столкновение легкового автомобиля марки «Тайота Марк II» с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато», в котором находились девять подростков из волейбольной команды, возвращавшихся с тренером из города Гусиноозерска с соревнований в город Улан-Удэ.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковой машины. Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение, у одного из детей диагностированы повреждения нижней конечности и таза, с которыми ребенок госпитализирован в больницу.

Проводится доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверено соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения и дана оценка решению тренера о поездке детей на соревнования таким способом. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Пострадавшие в ДТП в Селенгинском районе проходят медицинское обследование, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.

"В результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадало 14 человек. Семеро отказались от госпитализации, остальные семь человек обратились в Гусиноозерскую ЦРБ для обследования. Сейчас два человека госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ, пять человек проходят обследование, из них двое детей. Минздрав Бурятии организовал весь комплекс необходимых мероприятий. После завершения диагностических мероприятий будут приниматься решения о медицинской эвакуации пострадавших в больницы Улан-Удэ", - рассказали в пресс-службе.

Фото: «Номер один»
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