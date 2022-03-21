Житель Улан-Удэ убил пожилого водителя за медленную езду

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». Он убил на улице пожилого водителя за медленную езду, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 5 августа 2021 года вечером обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с супругой, управлявшей автомобилем, ехал домой. По пути ему не понравилось, что идущая впереди машина двигалась по проезжей части с низкой скоростью. Поэтому он решил проучить незнакомого водителя. Когда автомобили остановились перед светофором на улице Николая Петрова, обвиняемый подошел к соседнему автомобилю. В нем ехали пожилой отец, управлявший машиной, с сыном, который находился на пассажирском сиденье. Злоумышленник резко открыл дверь, схватил за одежду пассажира, стал толкать, предъявляя претензии. Водитель вышел из машины, поспешил на помощь сыну и попытался успокоить нападавшего. В ходе начавшейся потасовки обвиняемый избил обоих противников, при этом с силой нанес камнем удар по голове пенсионера. От полученных повреждений потерпевший через несколько дней скончался в больнице.В ходе допросов обвиняемый не признавал вину, настаивая на версии о самообороне. Также он отрицал факт использования камня в качестве орудия преступления. Однако следствием на одном из административных зданий поблизости обнаружена камера видеонаблюдения и изъяты записи с регистратора, на которых запечатлены происходившие события. Также в ходе тщательного осмотра на месте происшествия обнаружен камень со следами крови потерпевшего и биологическим (генетическим) материалом, происходившим от обвиняемого. Помимо этого версия обвиняемого опровергнута другими доказательствами.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru