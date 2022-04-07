В Бурятии задержан мошенник, укравший у девушки машину и веру в любовь

В Бичурском районе Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Прибайкальского района, подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек в июне прошлого года обманом похитил иномарку у своей возлюбленной из села Бичура, сообщили в МВД по Бурятии.Под предлогом необходимости ремонта машины свой пассии он вызвал из Улан-Удэ, якобы, автомобильного мастера: в действительности же горожанин занимался покупкой-продажей транспортных средств. Не зная о реальном положении дел и мошеннических действиях со стороны продавца, улан-удэнец на эвакуаторе забрал купленную за 40 тысяч рублей автомашину, а спустя несколько месяцев продал.Сам же подозреваемый, уклонялся от вопросов возлюбленной о затянувшемся ремонте иномарки, а потом скрылся и перестал отвечать на её звонки и сообщения. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей.В феврале текущего года злоумышленник задержан бичурскими полицейскими в столице Бурятии и дал признательные показания. Отметим, ранее он судим за имущественные преступления. Также полицейскими установлен покупатель похищенного автомобиля. Машина у него изъята.Следствие продолжается. Максимальное наказание, которое грозит якобы влюбленному по статье «мошенничество» – до 5 лет лишения свободы. Ответственности за кражу любви российский в УК нет.Фото: pixabay.com