В Улан-Удэ автоледи опрокинула машину, улетев на ней к поминальному залу

В двух шагах от «того света» оказалась юная автоледи в Улан-Удэ. Сегодня утром она совершила ДТП на улице Борсоева. Информация о ДТП поступила в Дежурную часть ГИБДД в 06:27, сообщили в пресс-службе инспекции.По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Борсоева не справилась с управлением и совершила опрокидывание. За рулем находилась 22-летняя девушка. Ее иномарку откинуло к столовой спецобслуживаия. Иными словами – к поминальному залу.В результате ДТП пострадавших нет, но у автоинспекторов появился наглядный и весомый аргумент в пользу аккуратного поведения на дороге.Фото: ГИБДД