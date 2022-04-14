Общество 14.04.2022 в 09:50

В Улан-Удэ автоледи опрокинула машину, улетев на ней к поминальному залу

Инцидент произошел рано утром на улице Борсоева, фото ДТП явно пригодится для агитации ГАИ  

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В Улан-Удэ автоледи опрокинула машину, улетев на ней к поминальному залу
В двух шагах от «того света» оказалась юная автоледи в Улан-Удэ. Сегодня утром она совершила ДТП на улице Борсоева. Информация о ДТП поступила в Дежурную часть ГИБДД в 06:27, сообщили в пресс-службе инспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по улице Борсоева не справилась с управлением и совершила опрокидывание.  За рулем находилась 22-летняя девушка. Ее иномарку откинуло к столовой спецобслуживаия. Иными словами – к поминальному залу.

В результате ДТП пострадавших нет, но у автоинспекторов появился наглядный и весомый аргумент в пользу аккуратного поведения на дороге.  

Фото: ГИБДД
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