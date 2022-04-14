В Улан-Удэ на днях стартует ремонт дорог

«В процессе ремонта представители общественного фонда «Общество без барьеров» дают свои рекомендации и консультации, также принимают участие в приемочной комиссии объектов после завершения работ» - рассказал начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.

Подрядчики установили информационные щиты и временные дорожные знаки, материалы, техника и рабочая сила – полностью готовы. Ремонт на первых участках планируется начать на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Всего дорожники приведут в нормативное состояние 29 участков общей протяженностью 30 км во всех районах города в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Сначала подрядчики отфрезируют старый асфальт, который будет сдан в Комбинат по благоустройству для вторичного использования, затем предстоит замена бордюрного камня, отсыпка основания из щебеночно-песчаной смеси, покрытие свежим асфальтобетоном в два слоя и строительство тротуаров.Отметим, при ремонте обеспечивается доступная среда для маломобильных граждан. Пешеходные переходы приводят в нормативное состояние – уровень бортового камня тротуаров занижается в местах пересечения с проезжей частью так, чтобы инвалиды-колясочники могли беспрепятственно проехать с тротуара на переход.Все выбранные для ремонта дороги социально важны - по ним проходит движение общественного транспорта и осуществляется подъезд к жилмассивам, школам, больницам и детским садам.- Дороги по улицам Терешковой, Широких-Полянского, Павлова, Залесная, Комсомольская, пр. Строителей, ул. Мокрова будет ремонтировать подрядная организация ООО «Доринвест».- Дороги по улицам Блинова, О. Кошевого, Л. Шевцовой, Авиационная, пр. Автомобилистов, ул. Лимонова, Маяковского, Столичная, Заиграевская, Дзержинского, Путейская, Клыпина, Шульца, Моховая, Сосновая, ул. Банзарова, пр. Победы, ул. Куйбышева, Балтахинова отремонтирует подрядная организация ООО «Дорстройинвест».- Ремонт дорог по улицам Степная протока, Дорожная, Строителей проведет подрядная организация ООО «Транссфера».- Ремонт дорог от ул.3-я Транспортная до Бурятского республиканского индустриального техникума и по ул. Красноармейская проведет подрядчик ООО «БСК».