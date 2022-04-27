В Улан-Удэ в ДТП травмирована автоледи

Травмы различной степени тяжести получила в Улан-Удэ в результате ДТП 24-летняя водитель «Тойоты Ист», сообщили в ГИБДД Бурятии.ДТП произошло накануне утром. 34-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя со стороны улицы Лимонова в направлении улицы Комсомольская на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Тойотой».Всего за прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями автомобилей. Инспекторы ДПС выявили 416 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 2535 нарушений ПДД.Фото: ГИБДД