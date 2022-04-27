Общество 27.04.2022 в 09:00

В Улан-Удэ в ДТП травмирована автоледи

Ей  не предоставил преимущества в движении 34-летний водитель автомобиля «Киа Рио»
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в ДТП травмирована автоледи
Травмы различной степени тяжести получила в Улан-Удэ в результате ДТП 24-летняя водитель «Тойоты Ист», сообщили в ГИБДД Бурятии.

ДТП произошло накануне утром.  34-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя со стороны улицы Лимонова в направлении улицы Комсомольская на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с «Тойотой».

Всего за прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 23 аварии с  механическими повреждениями автомобилей. Инспекторы ДПС выявили 416 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством  14 водителей с признаками опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 2535 нарушений ПДД.

Фото: ГИБДД
Теги
ДТП автоледи травмы

Все новости

В Улан-Удэ в ДТП травмирована автоледи
27.04.2022 в 09:00
ТГК-14 полтора месяца в пик морозов недотапливала Октябрьский район Улан-Удэ
27.04.2022 в 08:36
Ореховый бизнес бичурских депутатов
27.04.2022 в 06:00
Суд помог жительнице Бурятии получить сертификат на жилье
26.04.2022 в 19:44
В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»
26.04.2022 в 19:02
Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог
26.04.2022 в 18:50
Бурятия начала терять большие деньги
26.04.2022 в 18:12
Мэр Улан-Удэ высадил ель у нового детского сада в мкр Забайкальский
26.04.2022 в 18:07
В Улан-Удэ открыли новый детский садик
26.04.2022 в 17:44
Бурятия приняла первых беженцев с ДНР и ЛНР
26.04.2022 в 17:29
ЗУРХАЙ
с 27 апреля по 3 мая

Читайте также
ТГК-14 полтора месяца в пик морозов недотапливала Октябрьский район Улан-Удэ
Это выявила прокуратура Бурятии в результате проверки гарантирующего поставщика тепловой энергии
27.04.2022 в 08:36
Суд помог жительнице Бурятии получить сертификат на жилье

Социальную выплату получит жительница Нового Уояна

26.04.2022 в 19:44
В поликлиниках Улан-Удэ возник дефицит вакцины «Пентаксим»

Поставки задерживает минздрав России

26.04.2022 в 19:02
Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на ремонт дорог
Средства будут направлены в общей сложности на ремонт 40 км региональных дорог и помогут в ремонте местных дорог
26.04.2022 в 18:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru