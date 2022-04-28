Общество 28.04.2022 в 19:15
ЗГРП продолжит поддерживать Федерацию спортивной борьбы Бурятии
Спортсмены сейчас готовятся к Чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет в июне в Кызыле
Федерация спортивной борьбы в Бурятии в этом году продолжит работу при поддержке ЗГРП. АО «Забайкальское горнорудное предприятие» давно является партнёром борцов республики, компания помогает вольникам с 2019 года, рассказали корреспонденту Восток-Телеинформ в Федерации спортивной борьбы.
- У нас, между федерацией и ЗГРП, заключен договор о сотрудничестве, и компания является нашим спонсором. В этом году мы также надеемся продолжить нашу тесную работу, - рассказали в Федерации спортивной борьбы.
Спортсмены сейчас готовятся к Чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет в июне в столице Тывы – Кызыле. Участники будут состязаться на главной крытой арене города – универсально-спортивном комплексе «Субедей». Добавим, подготовка к предстоящим соревнованиям станет ещё комфортней и эффективней, так как в Улан-Удэ заработал Региональный центр единоборств.
- Все залы, которые функционируют в Улан-Удэ также продолжат работу, но с открытием Центра единоборств они получат разгрузку. В первую очередь, в секции по борьбе будут заниматься дети из сотых кварталов, а также в здании центра будут проводиться учебно-тренировочные сборы, - добавили в федерации.
Заслуженный тренер республики Бурятия по вольной борьбе Зоригто Менжиков на открытии центра отметил, что в новом зале они будут взращивать именитых спортсменов.
- У нас впервые такие условия. Здесь есть современные раздевалки, душевые, тренерские залы, медкомнаты, все условия для спортсменов. А мы в свою очередь будем стараться. Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов в таких условиях не тренировались, конечно, но он добились очень больших успехов. Я надеюсь, что наши спортсмены достигнут тех же высот, но уже имея все условия для этого, - рассказал тренер.
Добавим, в прошлом году АО «Забайкальское горнорудное предприятие» помогло детскому борцовскому клубу «Зугалай» из Улан-Удэ купить форму. Как рассказал корреспонденту ИА Восток-Телеинформ учредитель и тренер клуба Владимир Жалсараев, компания сама обратилась с предложением о помощи.
«Нам выделили деньги на приобретение нашей собственной брендированной формы, которой у нас до сих пор не было, и с которой мы будем выступать теперь на соревнованиях. Сейчас мы рассматриваем варианты, потом будет примерка, но надеемся, что уже осенью этого года наши ребята будут выступать в новой спортивной форме», - отметил он.
Фото: Восток-Телеинформ, Анастасия Шадрина
- У нас, между федерацией и ЗГРП, заключен договор о сотрудничестве, и компания является нашим спонсором. В этом году мы также надеемся продолжить нашу тесную работу, - рассказали в Федерации спортивной борьбы.
Спортсмены сейчас готовятся к Чемпионату России по вольной борьбе, который пройдет в июне в столице Тывы – Кызыле. Участники будут состязаться на главной крытой арене города – универсально-спортивном комплексе «Субедей». Добавим, подготовка к предстоящим соревнованиям станет ещё комфортней и эффективней, так как в Улан-Удэ заработал Региональный центр единоборств.
- Все залы, которые функционируют в Улан-Удэ также продолжат работу, но с открытием Центра единоборств они получат разгрузку. В первую очередь, в секции по борьбе будут заниматься дети из сотых кварталов, а также в здании центра будут проводиться учебно-тренировочные сборы, - добавили в федерации.
Заслуженный тренер республики Бурятия по вольной борьбе Зоригто Менжиков на открытии центра отметил, что в новом зале они будут взращивать именитых спортсменов.
- У нас впервые такие условия. Здесь есть современные раздевалки, душевые, тренерские залы, медкомнаты, все условия для спортсменов. А мы в свою очередь будем стараться. Олег Алексеев, Борис Будаев, Сергей Замбалов в таких условиях не тренировались, конечно, но он добились очень больших успехов. Я надеюсь, что наши спортсмены достигнут тех же высот, но уже имея все условия для этого, - рассказал тренер.
Добавим, в прошлом году АО «Забайкальское горнорудное предприятие» помогло детскому борцовскому клубу «Зугалай» из Улан-Удэ купить форму. Как рассказал корреспонденту ИА Восток-Телеинформ учредитель и тренер клуба Владимир Жалсараев, компания сама обратилась с предложением о помощи.
«Нам выделили деньги на приобретение нашей собственной брендированной формы, которой у нас до сих пор не было, и с которой мы будем выступать теперь на соревнованиях. Сейчас мы рассматриваем варианты, потом будет примерка, но надеемся, что уже осенью этого года наши ребята будут выступать в новой спортивной форме», - отметил он.
Фото: Восток-Телеинформ, Анастасия Шадрина