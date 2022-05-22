В Хоринском районе решается вопрос о закрытии филиала БРИТ

Глава района, представители министерства образования и науки РБ и представители Хоринского филиала БРИТ говорили о целесообразности существования учебного заведения в районе.Обсуждение получилось бурным. Как сообщает газета «Удинская новь», хоринцы в один голос пытались доказать, что закрывать районный филиал Бурятского индустриального техникума нельзя, потому что для многих хоринских детей это единственная возможность получить начальное профессиональное образование и, как следствие, путевку в более благополучную жизнь. Ведь учеба в родном селе дает возможность подросткам набраться жизненного опыта под присмотром родных, потому что учеба и дальнейшее трудоустройство в районе помогают закрепиться молодежи на селе, а в этом очень нуждается наш район.Представители министерства образования, в свою очередь, утверждали, что затраты на обучение в Хоринском филиале очень велики (в два раза больше норматива), условия для обучения и проживания студентов не соответствуют нормам (а денег на их улучшение тоже нет), востребованность выпускников Хоринского филиала на рынке труда не подтверждается статистикой их трудоустройства и отсутствием договоров с работодателями о целевом обучении будущих работников.Глава Хоринского района Булат Цыремпилов отметил, что студенты Хоринского филиала после окончания учебы более приспособлены к взрослой жизни, чем обучающиеся в общеобразовательных школах, они активно участвуют в общественной жизни района, основная их масса остаются жить и работать в районе.Однако представители министерства образования и науки РБ, отметили, что тем самым ребят обрекают на учебу «в плохих условиях»: «Вы все время говорите о социальных задачах, а сами обрекаете детей на учебу в плохих условиях и забываете об экономической составляющей, о том, что государственные средства тратятся на обучение, эффективность которого не подтверждается трудоустройством выпускников. Работодатели не заключают с филиалом договоры целевого обучения, нет примеров дуального образования. В городе же ваши дети могут учиться в прекрасных условиях и существуют разные меры социальной поддержки для детей из малоимущих семей».Как отметила начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки РБ Юлия Сындеева, в этом году «поваров набирать мы не будем, потому что в Хоринске нет условий для сдачи экзамена, в ходе которого они должны продемонстрировать свои навыки, нет мастерских для обучения новым специальностям, например сантехников, материально-¬техническая база филиала очень плохая, поэтому сохранить филиал нет возможности».Хоринцам, конечно, больно это слушать.

«Училище, много лет назад построенное практически методом народной стройки, в последующем силами коллектива, учащихся, при поддержке района доведенное до требуемых нормативов, вошло в готовом виде в состав БРИТ. Но за эти годы его материально-¬техническая база значительно обветшала без поддержки головного предприятия. А теперь мы поставлены перед фактом: филиал не отвечает стандартам и нормативам и его надо закрыть. 130 студентам, из которых 64% это дети из малообеспеченных семей, предлагается ехать в город или в другие районы, 39 работникам учреждения — искать другую работу или отправляться на пенсию», - пишет районная газета «Удинская новь».

«Городским лишь бы «прикончить» одно единственное училище района, а потом говорят: почему у нас дети необразованные. Не надо говорить, что нет денег в бюджете, ищите, занимайтесь своей работой. Всегда проще закрыть, чем поработать на благо республики и развитие учебных заведений. Почему не спрашивают жителей района? Или мы уже никто для них?»



«Я не понимаю. Почему у министерства образования на этот филиал закрыты глаза, как правильно было подмечено, туда съезжаются студенты со всего района. А некоторым семьям и действительно не по карману содержать своего студента в городе. Назревает вопрос: почему минобразования не может добиться того, чтобы построить новое здание?»



«Окончил его в 1995 году, тогда назывался еще СПТУ-37. В народе назывался Арсалановской академией. Понятно, что дорого, но порой для малоимущих семей это единственная возможность получить профессию. Если мы не подумаем про нынешнюю молодежь, завтра некому будет про нашу старость»

- пишут в комментариях.

В социальных сетях новость о возможном закрытии филиала вызвала бурю возмущения.Как сообщил источник «Номер один», в данное время решено, что районный филиал закрывать все-таки не станут.Василиса Шишкина, «Номер один».