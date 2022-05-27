Общество 27.05.2022 в 13:24

Улан-Удэ рассматривается как новый центр станкостроения

Компания «Современные литейные технологии» планирует запустить производство станков для машиностроения в 2025 году
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Улан-Удэ рассматривается как новый центр станкостроения
Компания «Современные литейные технологии» планирует открыть на территории Дальнего Востока производство станков для предприятий машиностроения в кооперации с азиатскими поставщиками оборудования. Соответствующее соглашение в четверг подписали гендиректор компании Константин Стригин и исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на площадке выставки «Металлообработка-2022», сообщает ТАСС.

«Это знаковый проект как с точки зрения стратегии, что мы идем в сторону локализации станкостроения, производства оборудования, так и с точки зрения новой модели работы корпорации с резидентами. <...> На Дальнем Востоке конкурировать с китайцами невозможно, потому что они близко, а мы далеко. В том числе такие проекты должны эту тенденцию прекратить, чтобы мы ключевое оборудование все-таки производили в России», - сказал журналистам глава минвостокразвития Алексей Чекунков, который присутствовал на церемонии подписания.

Как уточнила пресс-служба КРДВ, сумма капитальных вложений в проект оценивается в 1 млрд рублей. Запустить предприятие с участием азиатских поставщиков планируется в 2025 году, на начальном этапе будет локализовано производство станков токарной и фрезерной групп. КРДВ поможет компании выбрать промышленную площадку для размещения производства, привлечь дополнительное финансирование в проект и обеспечить доступ к льготам и преференциям.

Гендиректор «Современных литейных технологий» уточнил ТАСС, что в качестве площадки для размещения производства рассматривается территория Бурятии. «Это достаточно высокотехнологичное производство. Нужно, чтобы был источник инженерных кадров. Сейчас рекомендована Бурятия, Улан-Удэ, потому там есть локомотивовагоноремонтный завод, авиационный завод. Улан- Удэ хороший кластер, но мы, конечно, будем еще обсуждать с коллегами», - сказал Стригин.

По его словам, основными потребителями станков должны стать российские предприятия машиностроения. «Мы больше ориентируемся на частных игроков и собираемся локализовать станки ходовой группы - токарной, фрезерной. <...> Мы хотим занять эту нишу для частного сектора, которая была освобождена с уходом европейских игроков», - добавил он.

Фото: pixabay.com
Теги
промышленность станкостроение. Улан-Удэ

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