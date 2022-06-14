Общество 14.06.2022 в 11:01

В Бурятии уволился главный ветеринар

Эрдэм Сангадиев покинул должность по собственному желанию
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии уволился главный ветеринар
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об увольнении Эрдэма Сангадиева с должности начальника Управления ветеринарии РБ – главного государственного ветеринарного инспектора. Чиновник покинул должность по собственному желанию с 10 июня.

Эрдэм Сангадиев возглавил Управление ветеринарии в 2015 году, еще при прежнем главе Бурятии Вячеславе Наговицыне. До этого он возглавлял Бурятскую республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных.

Отметим, работа Эрдэма Сангадиева на посту главного ветеринара не была безоблачной. Так, в конце прошлого года в республике произошла вспышка нодулярного дерматита, из-за которого в республике забили 2200 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней. При этом бюджету республики пришлось выплачивать компенсации всем владельцам павших и изъятых животных. В 2018 году в республике сложилась неблагополучная ситуация по бешенству, затем ситуация повторилась в начале 2020 года, когда угрожаемой зоной по бешенству признали территории Иволгинского, Заиграевского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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