Общество 27.06.2022 в 11:33
Виновник крупного ДТП с маршруткой в Бурятии уснул за рулем
Водитель грузовика «Митсубиси Фусо» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато»
Текст: Номер один
Предварительной версией крупного ДТП с междугородней маршруткой в Бурятии является то, что водитель грузовика «Мицубиси Фусо», следуя по федеральной дороге Р-258 Иркутск–Чита со стороны Улан-Удэ, на 587-м километре вблизи села Хонхолой уснул за рулем, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато». Об этом сообщили сегодня в ГИБДД Бурятии.
Как сообщал «Номер один», из 12 пассажиров междугородней маршрутки, попавшей накануне в ДТП в Бурятии, 11 получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей: один в возрасте 14 лет, двое – два года и один восьми лет, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Утром 26 июня на автодороге Р-258 «Байкал» вблизи села Хонхолой водитель грузового автомобиля марки «Митсубиси Фусо» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ. В результате происшествия два водителя автомобилей и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения Мухоршибирского района и Улан-Удэ.
У одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.
Проводится доследственная проверка. Она на контроле в прокуратуре республики.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Как сообщал «Номер один», из 12 пассажиров междугородней маршрутки, попавшей накануне в ДТП в Бурятии, 11 получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей: один в возрасте 14 лет, двое – два года и один восьми лет, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Утром 26 июня на автодороге Р-258 «Байкал» вблизи села Хонхолой водитель грузового автомобиля марки «Митсубиси Фусо» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым микроавтобусом «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ. В результате происшествия два водителя автомобилей и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения Мухоршибирского района и Улан-Удэ.
У одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.
Проводится доследственная проверка. Она на контроле в прокуратуре республики.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии