В новом жилом комплексе Улан-Удэ возвели первую панельную многоэтажку

- Прошло буквально два года с момента возникновения мечты и плана по возрождению домостроительного комбината. Только два года, а комбинат уже работает, выпускает панели. Мы подписали трехстороннее соглашение со стороны правительства Бурятии, администрации Улан-Удэ и инвестора – ООО «БурГражданСтрой», и каждый свои обязательства выполняет. Инвестор строит, мы готовим документацию и изыскиваем финансирование для инженерной и социальной инфраструктуры, - рассказал Игорь Шутенков.





- 4 млрд необходимо на подвод тепла, воды и строительство совершенно новой дороги к поселку Энергетик для того, чтобы не стоять на переезде. И порядка 8 млрд для социальной инфраструктуры – это детские сады, школы, библиотеки – это то, без чего город не может существовать. Здесь как раз воплощается мечта сделать город городом. У нас есть нарекания со стороны многих, что Улан-Удэ в каких-то частях похож на большую деревню, а здесь как раз таки город будет городом, - подчеркнул мэр.





- Домостроительный комбинат изготавливает панели, из которых строятся дома, стройка очень быстро идет, поскольку технологии самые современные. Сам завод объединяет на сегодня 250 человек. Таким образом, получив изделие на заводе, его можно транспортировать на строительную площадку и собирать как «лего», - отметил исполнительный директор ООО «БурГражданСтрой» Владимир Хусаев.





- С инвестором у нас есть соглашение, что 50 тысяч квадратов, которые будут сданы в следующем году – это только начало. Что ж, начало хорошее – результат будет, - подытожил мэр Улан-Удэ.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел первый 16-этажный дом, который возвели в 148А квартале. Новый жилищный комплекс «Мегаполис» на 30 домов появится в Юго-Восточной части Улан-Удэ, и уже в следующем году здесь, в экологичном районе среди соснового леса, будут введены в эксплуатацию первые 50 тысяч квадратных метров жилья - это три высотки по 16 этажей на 948 квартир.Новая застройка жилого комплекса «Мегаполис» на территории 146, 146Б, 148, 148А, 148Б и 162 кварталов будет иметь современную социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Инвестору предоставлен в аренду земельный участок, расположенный на территории мкрн 148А, для строительства первого этапа жилой застройки.По плану инвестор построит здесь 1 миллион квадратных метров жилья. Всё это возможно благодаря круглогодичному строительству из готовых блоков-панелей, которые производятся на комбинате. На строительной площадке работают 30 человек – это те, кто из панелей собирает дом, а на комбинате в две смены работают 250 человек.Он также заверил, что на сегодня здесь самая низкая цена по городу – от 65 тыс рублей за квадрат.Напомним, улице в будущем новом микрорайоне уже присвоено имя Героя России Максима Концова. Улан-удэнец, лейтенант Максим Концов во время спецоперации на Украине в марте этого года ценой своей жизни спас боевых товарищей.Фото: мэрия Улан-Удэ