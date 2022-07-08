Общество 08.07.2022 в 12:11
В Турции найдены руины летнего дворца внука Чингисхана
Этот успех стал возможен благодаря монголо-турецкому научному сотрудничеству
Текст: Номер один
Исследователи Монгольского государственного университета в сотрудничестве с Институтом тюркологии и Измирским государственным университетом имени Катипа Челеби (Турция) обнаружили руины летнего дворца и поселения монгольского правителя Хулэгу хана, которые были построены в 1260-х годах. Это было первое исследование, проведенное за границей монгольскими исследователями с официальным разрешением, сообщает МОНЦАМЭ.
Группу исследователей под руководством доктора Д.Анхбаяра принял председатель председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар. В ходе встречи команда подчеркнула, что исследование было успешно проведено благодаря поддержке, оказанной председателем ВГХ.
Исторические источники на древнеперсидском и армянском языках утверждают, что Хулэгу хан построил свой летний дворец между 1261 и 1265 годами в плодородном районе современной провинции Ван в Турции. В результате многолетних исследований были обнаружены руины этого летнего дворца и редкие ценные артефакты, подтверждающие исторические факты и сведения. В первые же дни исследований ученые обнаружили остатки керамики, восходящей к периоду правления Хулэгу хана.
Директор научно-исследовательского института тюркологии Д.Анхбаяр сказал: «На сегодняшний день обнаружены руины дворцов трех монгольских ханов, в том числе дворец Хубилай хана в Автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ), летний дворец Амбагай хана в Иране и средневековый город Сарай Золотой Орды. На этот раз мы обнаружили четвертый дворец. Считается, что этот исторический дворец был построен более 700 лет назад и был площадью не менее 1200х1200 метров. Археологические раскопки планируется провести в сотрудничестве с турецкими учеными», добавив, что к раскопкам необходимо подготовиться в рамках правового поля, и попросил председателя поддержать это на уровне принятия решений.
Спикер ВГХ Г.Занданшатар сказал: «В результате многолетних исследований наших выдающихся археологов и ученых открытие ранее неисследованного летнего дворца Хулэгу хана, стало важным открытием в мировой истории и археологических исследованиях. Я уверен, что в будущем мы активизируем исследовательскую работу и обнаружим много исторических артефактов». Он поздравил исследовательскую группу и пожелав им успехов в работе.
Группу исследователей под руководством доктора Д.Анхбаяра принял председатель председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар. В ходе встречи команда подчеркнула, что исследование было успешно проведено благодаря поддержке, оказанной председателем ВГХ.
Исторические источники на древнеперсидском и армянском языках утверждают, что Хулэгу хан построил свой летний дворец между 1261 и 1265 годами в плодородном районе современной провинции Ван в Турции. В результате многолетних исследований были обнаружены руины этого летнего дворца и редкие ценные артефакты, подтверждающие исторические факты и сведения. В первые же дни исследований ученые обнаружили остатки керамики, восходящей к периоду правления Хулэгу хана.
Директор научно-исследовательского института тюркологии Д.Анхбаяр сказал: «На сегодняшний день обнаружены руины дворцов трех монгольских ханов, в том числе дворец Хубилай хана в Автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ), летний дворец Амбагай хана в Иране и средневековый город Сарай Золотой Орды. На этот раз мы обнаружили четвертый дворец. Считается, что этот исторический дворец был построен более 700 лет назад и был площадью не менее 1200х1200 метров. Археологические раскопки планируется провести в сотрудничестве с турецкими учеными», добавив, что к раскопкам необходимо подготовиться в рамках правового поля, и попросил председателя поддержать это на уровне принятия решений.
Спикер ВГХ Г.Занданшатар сказал: «В результате многолетних исследований наших выдающихся археологов и ученых открытие ранее неисследованного летнего дворца Хулэгу хана, стало важным открытием в мировой истории и археологических исследованиях. Я уверен, что в будущем мы активизируем исследовательскую работу и обнаружим много исторических артефактов». Он поздравил исследовательскую группу и пожелав им успехов в работе.