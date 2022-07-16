Общество 16.07.2022 в 19:04
Могилу Героя Советского Союза осквернили вандалы
Похороненного с почестями героя впоследствии обвинили в сотрудничестве с американской разведкой
Текст: Номер один
Алексей Исидорович Кулак всю свою жизнь был на хорошем счету. Участвовал в ВОВ, в 1946 стал героем СССР, работал в КГБ, где дослужился до полковника. В 1984 умер от опухоли мозга, был похоронен на Кунцевском кладбище с военными почестями.
Но потом вскрылось, что Кулак работал на американцев. И посмертно, в 1990 году, его лишили всех званий и наград. Видимо, это припомнили его могиле почти 30 лет спустя. Кто-то написал на камне "ИУДА" — дал понять, что умерший был шпионом, и расцарапал гравировку "Герой Советского Союза". Полиция проводит проверку, - сообщает паблик новостей Mash.
Как сказано в Википедии, Алексей Кулак отличился во время Берлинской операции, несмотря на полученное в бою ранение, поле боя не покинул, продолжая выполнять боевую задачу. В 1946 году он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
После войны продолжил службу в армии. В 1953 году окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, затем защитил диссертацию и стал кандидатом химических наук. В начале 1960 года поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР, был определён в нью-йоркскую резидентуру внешней разведки (Первого Главного Управления КГБ СССР), занимался в США агентурной работой по линии научно-технической разведки под агентурным псевдонимом «Федора». В 1962 году добровольно предложил свои услуги ФБР США. Сотрудничал с ним в период с 1962 по 1970 год.
За это время он передал американской разведке различные сведения о сотрудниках советской разведки, работающих в Нью-Йорке, а также сведения об интересах КГБ в научно-технической и оборонной сферах. По некоторым данным, за шпионаж в пользу США Кулак получил около 100 тысяч долларов.
В 1977 году вернулся в Москву и вышел в отставку в звании полковника, продолжил работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева в должности начальника научно-исследовательского отдела.
В начале 1980-х годов в КГБ СССР началось секретное расследование по «делу Федоры», но оно не было доведено до конца. Могила Кулака на Кунцевском кладбище Москвы.
Фото: "Номер один".
Но потом вскрылось, что Кулак работал на американцев. И посмертно, в 1990 году, его лишили всех званий и наград. Видимо, это припомнили его могиле почти 30 лет спустя. Кто-то написал на камне "ИУДА" — дал понять, что умерший был шпионом, и расцарапал гравировку "Герой Советского Союза". Полиция проводит проверку, - сообщает паблик новостей Mash.
Как сказано в Википедии, Алексей Кулак отличился во время Берлинской операции, несмотря на полученное в бою ранение, поле боя не покинул, продолжая выполнять боевую задачу. В 1946 году он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
После войны продолжил службу в армии. В 1953 году окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, затем защитил диссертацию и стал кандидатом химических наук. В начале 1960 года поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР, был определён в нью-йоркскую резидентуру внешней разведки (Первого Главного Управления КГБ СССР), занимался в США агентурной работой по линии научно-технической разведки под агентурным псевдонимом «Федора». В 1962 году добровольно предложил свои услуги ФБР США. Сотрудничал с ним в период с 1962 по 1970 год.
За это время он передал американской разведке различные сведения о сотрудниках советской разведки, работающих в Нью-Йорке, а также сведения об интересах КГБ в научно-технической и оборонной сферах. По некоторым данным, за шпионаж в пользу США Кулак получил около 100 тысяч долларов.
В 1977 году вернулся в Москву и вышел в отставку в звании полковника, продолжил работу в МХТИ им. Д. И. Менделеева в должности начальника научно-исследовательского отдела.
В начале 1980-х годов в КГБ СССР началось секретное расследование по «делу Федоры», но оно не было доведено до конца. Могила Кулака на Кунцевском кладбище Москвы.
Фото: "Номер один".
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