Общество 16.08.2022 в 10:30
В Улан-Удэ работникам «Городских маршрутов» повысят зарплату
Правительство республики выделит на эти цели 50 млн рублей, учитывая нехватку кадров водителей
Текст: Номер один
Из республиканского бюджета Улан-Удэ выделяют более 50 млн рублей на увеличение заработной платы водителей и других работников предприятия «Городские маршруты». Об этом сообщил в своем Телеграм глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Проблема городского общественного транспорта - одна из самых острых. Мы получаем множество обращений именно по этой теме. Проблема связана не только с недостатком техники, но и с нехваткой кадров. Автобусы есть, а водить их некому.
Уже в этом году для Улан-Удэ мы закупим 124 автобуса, соответственно, расходы на зарплату, топливо, смазочные и расходные материалы, техобслуживание у МУП «Городские маршруты» возрастут и т.д. Понимая это, мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъем зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты», - написал глава республики.
Фото: egov-buryatia.ru
«Проблема городского общественного транспорта - одна из самых острых. Мы получаем множество обращений именно по этой теме. Проблема связана не только с недостатком техники, но и с нехваткой кадров. Автобусы есть, а водить их некому.
Уже в этом году для Улан-Удэ мы закупим 124 автобуса, соответственно, расходы на зарплату, топливо, смазочные и расходные материалы, техобслуживание у МУП «Городские маршруты» возрастут и т.д. Понимая это, мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъем зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты», - написал глава республики.
Фото: egov-buryatia.ru