В Улан-Удэ работникам «Городских маршрутов» повысят зарплату

Из республиканского бюджета Улан-Удэ выделяют более 50 млн рублей на увеличение заработной платы водителей и других работников предприятия «Городские маршруты». Об этом сообщил в своем Телеграм глава Бурятии Алексей Цыденов.«Проблема городского общественного транспорта - одна из самых острых. Мы получаем множество обращений именно по этой теме. Проблема связана не только с недостатком техники, но и с нехваткой кадров. Автобусы есть, а водить их некому.Уже в этом году для Улан-Удэ мы закупим 124 автобуса, соответственно, расходы на зарплату, топливо, смазочные и расходные материалы, техобслуживание у МУП «Городские маршруты» возрастут и т.д. Понимая это, мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъем зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты», - написал глава республики.Фото: egov-buryatia.ru