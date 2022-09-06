Чита получит газ благодаря Западу

Чита станет первым крупным российским городом, газифицированным СПГс нуля. Об этом в рамках секции «Переработка нефти и газа - умные углеводороды» Восточного экономического форума заявил генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов, сообщает краевой портал Забайкалья.На секции, прошедшей в рамках деловой программы ВЭФ-22 6 сентября, обсуждались вопросы опционального использования потенциала энергоресурсов Дальнего Востока в течение следующих 20–30 лет в условиях санкций, которые, несмотря на сложности, стимулируют спрос и на внутреннем рынке (газохимические проекты, газификация, развитие рынка СПГ и ГМТ), способствуя изменению институциональных основ, включая поиск нового баланса между участниками.«Санкционные ограничения дают возможность развиваться тем регионам, которые раньше не могли на это рассчитывать. Примером тому может послужить проект по газификации сжиженным природным газом города Чита, который входит в 10 самых загрязненных городов России. Благодаря работе министерства природы и правительства Забайкальского края Чита получила возможность в рамках федерального проекта «Чистый воздух» построить инфраструктуру хранения и регазификации СПГ, разводки газовых сетей. Концессионная инициатива была поддержана, сегодня структурируются документы. Перевод на газ 13,5 тысячи частных домовладений позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%», - рассказал генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.Напомним, 16 августа губернатор Zабайкалья Александр Осипов в ходе двухсторонней встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о реализации проекта газификации региона.«Забайкальский край, к сожалению, не был газифицирован в свое время. Сейчас по границам региона реализуются крупнейшие проекты – «Сила Сибири» по востоку, «Сила Сибири-2» проектируется по западу. Вместе с Газпромом и минэнерго мы сделали прогнозный топливно-энергетический баланс, в котором обосновали возможность и необходимость применения в балансе газа. Документ одобрен. Сейчас идёт разработка схемы газификации с участием Газпрома. Мы приступили к локальной газификации Читы», - сообщил глава региона.Губернатор отметил, что это стало возможным благодаря включению края в проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Газифицировать планируется кварталы, микрорайоны жилой индивидуальной застройки там, где жители отапливают свои дома дровами или углем. Александр Осипов подчеркнул, что это поможет снизить уровень загрязненности воздуха в Чите.«В этом году уже начинаем инвестировать в это 2 млрд рублей. Есть соответствующая федеральная субсидия, есть газовая компания, которой мы будем помогать создавать всю инфраструктуру, газораспределительные сети, просубсидируем затраты населения на установку теплового газового оборудования и запустим это в оборот», - рассказал Александр Осипов.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья