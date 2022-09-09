Туристам из Бурятии открыли короткий путь до Таиланда

В зимнем сезоне 2022-2023 года, судя по расписанию монгольской авиакомпании MIAT, у бурятских туристов появится возможность летать прямыми рейсами из Улан-Батора в столицу Таиланда Бангкок.Напомним, с марта этого года, когда западные страны ввели санкции против России из-за СВО, бурятские туристы оказались лишены прямого рейса «Улан-Удэ – Бангкок». Пользовавшегося популярностью не только у туристов из Бурятии, но и из соседних областей. Ведь Бурятия расположена наиболее близко от Таиланда, по сравнению со всеми другими российскими городами, а время полета составляло 6,5 часа.Однако уже в ноябре из Улан-Батора до Бангкока запускается зимняя полетная программа. С ноября по март 2023 года три раза в неделю монгольский борт начнет доставлять туристов до Таиланда, время в пути - менее шести часов.- Стоимость авиабилетов туда-обратно достаточно высока, около 50 тыс. рублей, однако направление, скорее всего, будет пользоваться спросом из-за отсутствия альтернативы и проблем у российских перевозчиков из-за западных санкций, - сообщила менеджер по туризму Мария Широкова. - А Улан-Батор - это самое близкое и доступное направление для стыковочных рейсов из Бурятии.Рейсы будут выполняться на воздушном судне «Боинг-737». Вылет из Улан-Батора в 10.30 с прибытием в пункт назначения в 15.25. Обратно туристы будут вылетать поздно вечером и прибывать в Улан-Батор рано утром.Фото: «Номер один»