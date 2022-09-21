В Бурятии осуждены члены ОПГ «черных» лесорубов

В Бурятии Прибайкальский районный вынес приговор по уголовному делу в отношении десятерых участников организованной преступной группы «черных» лесорубов. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении девяти преступлений (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре республики.В суде установлено, что в июне 2019 года лесозаготовитель с целью незаконной рубки леса создал организованную группу, в которую вовлек девятерых местных жителей. На себя он взял функции руководителя. Остальные соучастники подыскивали места для рубок, спиливали и вели первичную обработку деревьев.С июня по сентябрь 2019 года на территории Прибайкальского лесничества злоумышленники совершили девять незаконных рубок. Ущерб лесному фонду составил 9,8 млн рублей. Преступная деятельность группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий.Суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, участникам группы – от 2 лет 4 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.В отношении одного из членов группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, судебное решение вынесено ранее.Суд удовлетворил исковые требования Республиканского агентства лесного хозяйства о возмещении ущерба. Приговор не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com