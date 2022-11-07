Общество 07.11.2022 в 12:53

В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек

Отловщики обещают, что животные при этом не получат травм
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек
Антироссийские санкции, введенные рядом зарубежных стран, неожиданно сказались на отлове безнадзорных собак в Бурятии. Так, заканчивается западный препарат, который использовался в дротиках для усыпления и обездвиживания животных.

В связи с этим бурятские подрядчики начинают вводить в действие новые методы отлова. По словам генерального директора ООО «Ананда» Вячеслава Самбуева, занимающегося отловом собак в Улан-Удэ, его компания планирует начать использовать специальные ловушки.

Суть ловушки следующая. Внутрь нее кладется наживка-приманка для собаки. Когда она заходит внутрь, дверь ловушки закрывается, блокируя выход наружу. Дверь может закрываться или механически, или через электронный сигнал. По словам отловщиков, бродячая собака при этом не получает травм и повреждений.

Недорогая российская замена импортному препарату, конечно, имеется. Но она пока не запущена в массовое производство. Есть и иные препараты, но они довольно дороги.

По словам представителя ООО «Ананда», ситуация с препаратами не повлияет на работу их организации. Задание на отлов, которое получает компания, будет выполняться, заверил он.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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бродячие собаки

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