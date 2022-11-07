Общество 07.11.2022 в 13:27

В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»

В город поступили уже 65 новых пассажирских автобусов
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»
Столица Бурятии продолжает активно получать новый пассажирский транспорт. 20 из 65 прибывших автобусов уже работают на маршрутах города. Но МУП «Городские маршруты» продолжает испытывать нехватку водителей. На расширенный автопарк предприятию требуется штат из 352 водителей, на сегодня есть только 131.

За сентябрь-октябрь на работу было принято около 30 водителей и 15 кондукторов. Примерно треть из новопринятых водителей ранее трудились у частных перевозчиков Улан-Удэ.

Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников напоминает, что ранее для улучшения условий работы зарплату водителей увеличили на 20%, кондукторов и слесарей - на 15%. Водители при трудоустройстве получают 20 тыс. рублей подъемных. Есть бесплатное переобучение на нужную категорию. Водитель имеет более 50 дней отпуска, есть служебный транспорт для развоза работников по домам. Говоря об идее предоставлять иногородним водителям МУПа, снимающим жилье в Улан-Удэ, компенсацию части арендной платы, директор отметил, что этот вопрос решается в индивидуальном порядке.

Сейчас в будни по муниципальным маршрутам на линию выходят 60 автобусов. После запуска всех новых автобусов большой и средней вместимости это число вырастет до 150.

Также стало известно, что власти Улан-Удэ удовлетворены ходом эксперимента по пересадочному тарифу. Его неоднократно пролонгировали, и теперь он будет работать на постоянной основе. В следующем году пересадочный тариф на муниципальных МУПах «Городские маршруты» и «Управление трамвая» планируется ввести в как можно большем масштабе.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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транспорт

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