Общество 08.11.2022 в 15:36

В Улан-Удэ открыли комфортабельные «апартаменты» для осужденных

В новом здании будут жить осужденные к принудительным работам
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открыли комфортабельные «апартаменты» для осужденных
В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия участка, функционирующего как исправительный центр при ИК-7 УФСИН России по Бурятии. Это уже второе учреждение, которое будет осуществлять исполнение наказания в виде принудительных работ на территории региона. Сейчас в Бурятии функционирует УФИЦ при колонии-поселении №3.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено начальнику регионального пенитенциарного ведомства Сергею Кудрявцеву, зампреду правительства РБ Петру Мордовскому и предпринимателю Владимиру Жалсараеву, который предоставил помещение.


После торжественной части приглашенные гости посетили новый УФИЦ, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания 234 осужденных. В здании оборудованы спальные комнаты, комната воспитательной работы, комната для хранения продуктов и приема пищи, комната для мытья и хранения посуды, дежурная часть, служебные кабинеты сотрудников, имеется современный технический комплекс надзора и контроля за осужденными.


«Исправительный центр — это специальное учреждение, в котором отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Данный вид наказания применяется на территории России с января 2017 года как альтернатива лишению свободы, и назначается за преступления небольшой или средней тяжести. Находящиеся в исправительных центрах осужденные не изолированы от общества. Они могут пользоваться телефоном и Интернетом, а также самостоятельно добираться от исправительного центра до места работы, и что немаловажно, - у них есть возможность общения с родными и близкими», - рассказали в УФСИНе Бурятии.


Как пояснили в ведомстве, такая форма отбывания наказания позволяет обеспечивать гарантированное трудоустройство осужденных в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. При этом часть их зарплаты будет удерживаться в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), часть идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются. На сегодня достигнута договоренность о трудоустройстве осужденных в компании «Прометей», «Труд» и «Железобетон».

Фото: УФСИН России по РБ
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