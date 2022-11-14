Общество 14.11.2022 в 12:44

Мэрия Улан-Удэ вводит укороченные автобусные маршруты

Автобусно-трамвайную реформу планируют запустить в январе 2023 года
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Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ вводит укороченные автобусные маршруты
Власти Улан-Удэ сделали новый шаг в реализации своей стратегической реформы в пассажироперевозках. Идея заключается в том, чтобы автобусами довозить жителей окраин города до трамвайной линии, где люди пересаживаются на трамвай и следуют дальше. И, соответственно,  наоборот - в обратном направлении. Так муниципалитет хочет уменьшить загруженность магистральных улиц в центральной части Улан-Удэ.

Мэрия объявила о скором введении нескольких укороченных маршрутов. Это №33а «Кирзавод-МегаТитан» (но №33 сохраняется без изменений), №95а «Энергетик-Боевая» (№95 сохраняется тоже), №3к «Восточный-Стрелка» (№3а без изменений).

Также, по словам Юрия Ткачева, председателя Комитета по транспорту мэрии, меняются маршруты №16, 16к. Сейчас они ходит по схеме «Забайкальский-Элеватор», но будут преобразованы в кольцевые встречные маршруты в районе улицы Терешковой.

Еще есть новость по маршруту №27, Первое поле - он войдет в систему пересадочного тарифа, но схему движения не меняет.

Новые укороченные маршруты также будут охвачены пересадочным тарифом. Кстати, вводимые «кастрированные» маршруты укорочены значительно - потеряли от половины до двух третей былой протяженности. На них будут ездить, суммарно, минимум десять автобусов.

Благодаря падению протяженности маршрутов, число рейсов автобусов будет достаточным для удовлетворения нужд пассажиров с окраин. Если станет необходимо, автобусов добавят. Рассматривается возможность работы до 23:00.

Для компенсации выпадающих доходов МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая», которые продвигают пересадочный тариф, необходимы пять миллионов рублей, которые надо изыскать в бюджете. Над выделением средств, заверил Юрий Ткачев, идет активная работа.

Напомним, эксперимент по пересадочному тарифу в Улан-Удэ ввели в октябре прошлого года. Сначала его применяли на маршруте №1, но позднее власти подключили другие маршруты. Статистика говорит о том, что ежедневно пересадочным тарифом пользуется около ста пассажиров.

Фото: «Номер один»
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