Мэрия Улан-Удэ вводит укороченные автобусные маршруты

Власти Улан-Удэ сделали новый шаг в реализации своей стратегической реформы в пассажироперевозках. Идея заключается в том, чтобы автобусами довозить жителей окраин города до трамвайной линии, где люди пересаживаются на трамвай и следуют дальше. И, соответственно, наоборот - в обратном направлении. Так муниципалитет хочет уменьшить загруженность магистральных улиц в центральной части Улан-Удэ.Мэрия объявила о скором введении нескольких укороченных маршрутов. Это №33а «Кирзавод-МегаТитан» (но №33 сохраняется без изменений), №95а «Энергетик-Боевая» (№95 сохраняется тоже), №3к «Восточный-Стрелка» (№3а без изменений).Также, по словам Юрия Ткачева, председателя Комитета по транспорту мэрии, меняются маршруты №16, 16к. Сейчас они ходит по схеме «Забайкальский-Элеватор», но будут преобразованы в кольцевые встречные маршруты в районе улицы Терешковой.Еще есть новость по маршруту №27, Первое поле - он войдет в систему пересадочного тарифа, но схему движения не меняет.Новые укороченные маршруты также будут охвачены пересадочным тарифом. Кстати, вводимые «кастрированные» маршруты укорочены значительно - потеряли от половины до двух третей былой протяженности. На них будут ездить, суммарно, минимум десять автобусов.Благодаря падению протяженности маршрутов, число рейсов автобусов будет достаточным для удовлетворения нужд пассажиров с окраин. Если станет необходимо, автобусов добавят. Рассматривается возможность работы до 23:00.Для компенсации выпадающих доходов МУП «Городские маршруты» и МУП «Управление трамвая», которые продвигают пересадочный тариф, необходимы пять миллионов рублей, которые надо изыскать в бюджете. Над выделением средств, заверил Юрий Ткачев, идет активная работа.Напомним, эксперимент по пересадочному тарифу в Улан-Удэ ввели в октябре прошлого года. Сначала его применяли на маршруте №1, но позднее власти подключили другие маршруты. Статистика говорит о том, что ежедневно пересадочным тарифом пользуется около ста пассажиров.Фото: «Номер один»