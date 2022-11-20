Общество 20.11.2022 в 08:53

В облаках смога появился просвет

Минприроды России поддержало перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление
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Текст: Дмитрий Родионов
В облаках смога появился просвет
Проблему газификации и электроснабжения Кызыла, Красноярска и Улан-Удэ необходимо сделать приоритетным направлением работы, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на парламентских слушаниях на тему "Об эффективности реализации федерального проекта «Чистый воздух», сообщает РИА Новости.

С весьма конструктивным предложением на парламентских слушаниях комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды парламента РФ выступил зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол. Он обратил внимание на проблему загрязнения атмосферного воздуха в сибирских городах: Улан-Удэ, Абакане, Кызыле. Одним вариантов решения вопроса он считает перевод домовладений с угольного на электрическое отопление.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал инициативу: «Полностью поддерживаю ситуацию по электроэнергии. Не всегда мы можем зайти в газ. Есть у нас источники альтернативного топлива, и электроэнергия – один из них».

Напомним, что Улан-Удэ ежегодно страдает от выхлопов с труб частного сектора, отапливаемого углём и дровами. А в начале ноября по данным Бурпогода число микрочастиц PM-2,5 в атмосферном воздухе Улан-Удэ в три раза превысило норму! Регулярно превышаются в воздухе столицы Бурятии и показатели по токсичному бензопирену. Будем надеяться, что федеральные власти смогут субсидировать тарифы на электроэнергию и помогут республике в переходе на экологически-чистые виды обогрева жилищ.

Фото: «Номер один»
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экология воздух минприроды

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