Общество 25.11.2022 в 10:35

В Бурятии трагически закончился демонтаж окон в локомотивном депо Северобайкальска

Прораб подрядчика обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека
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В Бурятии трагически закончился демонтаж окон в локомотивном депо Северобайкальска
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению прораба ООО «СК Лидер» в «нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, ООО «СК Лидер» выполняло работы по капитальному ремонту здания технической экипировки эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-12 Северобайкальск, в том числе ремонт кровли.

30 июня нынешнего ода при отсутствии ежедневного инструктажа и непосредственного контроля со стороны обвиняемого два работника подрядной организации, отстегнув страховочные пояса, вели демонтаж окна здания на высоте более 12 метров. В ходе выполнения работ металлический профильный лист, на котором находились подчиненные прораба, провалился. В результате оба работника упали с высоты на пол цеха, получив множественные переломы костей и травмы внутренних органов, от которых один из работников скончался в больнице, а второму причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным Байкальским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Северобайкальский городской суд. Максимальное, наказание, которое грозит прорабу - лишение свободы четыре года.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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