В Улан-Удэ из-за отсутствующего дорожного знака пострадали водители автобусов

Горожане пожаловались в местное отделение Общероссийского народного фронта на неординарную ситуацию. Началась она с того, что во время ремонта дорожники убрали знак с остановки по улице Мокрова.

«При этом общественный транспорт на остановке "Абсолют" продолжает работать, и как обычно набирает пассажиров. Вот только отсутствие знака дало повод для ГИБДД штрафовать водителей автобусов, якобы, те тормозят в неположенном месте. Жители и мы в недоумении»,

- сообщают активисты организации.



«Снова вопрос, а где контроль за действиями подрядчиков при ремонте дорог?»

- спрашивают общественники.



Бурятский ОНФ отправил запрос по этой теме в Комитет по строительству с просьбой срочно восстановить утраченный знак.Фото: "Номер один"