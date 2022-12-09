Общество 09.12.2022 в 15:34

В Улан-Удэ из-за отсутствующего дорожного знака пострадали водители автобусов

Сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей за якобы остановку в неположенном месте
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ из-за отсутствующего дорожного знака пострадали водители автобусов

Горожане пожаловались в местное отделение Общероссийского народного фронта на неординарную ситуацию. Началась она с того, что во время ремонта дорожники убрали знак с остановки по улице Мокрова.

«При этом общественный транспорт на остановке "Абсолют" продолжает работать, и как обычно набирает пассажиров. Вот только отсутствие знака дало повод для ГИБДД штрафовать водителей автобусов, якобы, те тормозят в неположенном месте. Жители и мы в недоумении», 

 - сообщают активисты организации.
Бурятский ОНФ отправил запрос по этой теме в Комитет по строительству с просьбой срочно восстановить утраченный знак.

«Снова вопрос, а где контроль за действиями подрядчиков при ремонте дорог?»

 - спрашивают общественники.
Фото: "Номер один"

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