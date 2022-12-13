В Улан-Удэ вносят поправки в бюджет

Сегодня, 13 декабря, на заседании комитета Горсовета по финансово-экономическим вопросам и бюджету депутаты уточнили расходы бюджета на текущий год.

Депутаты горсовета рассматривают заявки на бюджетное финансирование различных отраслей. Напомним, именно горсовет на своей сессии утверждает бюджет, а потом в течение года вносит в него изменения.

Об основных параметрах бюджета, а также о том, на что он будет расходоваться, рассказала председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.

- Доходы и расходы городского бюджета в 2023 году увеличиваются на 71 млн рублей. Доходы составят 20,7 млрд руб, расходы же составят 20,8 млрд, дефицит - 86 млн руб. Бюджет города за 2022 год увеличивается на 61,9 млн руб, расходы - на 72,9 млн, дефицит увеличится на 11 млн. Муниципальный долг составит 4,3 млрд рублей. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2022 год составил 15,7 млн руб, - сообщила Татьяна Базякина.

Помощь из бюджета получат предприниматели, помогавшие семьям мобилизованных твердым топливом – им выделяется 4,9 млн руб. 43,6 млн рублей выделяется на муниципальный транспорт, а именно на повышение заработной платы водителей муниципальных автобусов и на закупку ГСМ.

Финансовую помощь получат также комбинат по благоустройству и Горсвет, выделят субсидии на содержание дворовых инструкторов.

42 млн рублей будет выделено на строительство очистных сооружений, на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения направлено 28 млн руб.

Депутат Сергей Бурдиков поинтересовался у Татьяны Базякиной судьбой льготных проездных билетов.

- Мы давали поручение провести расчет бюджетных расходов на введение дополнительных социальных льгот на проезд в транспорте для инвалидов, детей и ветеранов боевых действий. На эти цели нужно 20,9 млн руб. Когда будет принято решение по этому вопросу? – спросил депутат.

Председатель комитета по финансам ответила, что если депутаты на сессии утвердят решение о льготных проездных, то комитет внесет поправки в бюджет, чтобы выделить дополнительное финансирование на обеспечение льготы.

Окончательная версия бюджета будет представлена после того, как будет уточнен республиканский бюджет.



Фото: "Номер один"