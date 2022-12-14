В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

В селе Новокижингинск восстановили теплоснабжение. Сейчас температура горячей воды на выходе из котельной достигла норматива и составляет 58 градусов.

- Планируется растопка третьего котла, в данный момент в работе два котла, - сообщает ЕДДС района.

Замминистра строительства Бурятии Евгений Поляков поручил главе района представить план мероприятий по выходу из сложившейся ситуации и доложить о причинах ее возникновения.

- 12 декабря на совещании у главы республики было дано поручение всем главам муниципальных образований провести инвентаризацию всех запасов топлива и до 15 декабря представить отчет в минстрой, - напомнил чиновник.

Администрация Кижингинского района сообщает о введении режима повышенной готовности.

- Заключены договоры на поставку 1510 тонн угля на сумму 2.5 млн руб. Кроме того, выделено 528 тыс руб на подвоз угля, - сообщает «Кижинга-инфо. 24/7».

Напомним, дело с замерзающим селом в Бурятии на контроль взял руководитель следкома России Александр Бастрыкин, а прокурору района направлено письмо о принятии мер и проведении прокурорской проверки. Вчера жители села Новокижингинск пожаловались на отсутствие на котельной угля и на то, что температура в зданиях не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду.





Фото: "Номер один"