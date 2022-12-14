Замерзающим селом в Бурятии заинтересовался Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову о ситуации в связи с жалобами жителей одного из сел в Республике Бурятия на низкую температуру в домах.

Напомним, сегодня «Номер один» сообщал о жалобах жителей села Новокижингинск на отсутствие угля для отопления, а также о том, что температура в зданиях не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду.

В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора.

Сейчас в вайбер-группе «Кижинга-инфо.24/7» сообщается, что прокурору района направлено письмо о принятии мер и проведении прокурорской проверки.

Выявлены факты предоставления недостоверной информации по запасам угля в Кижингинском районе.

- По ежедневным отчетам поселений о запасах топлива администрация района дает информацию, что запас топлива по району рассчитан на 32 дня, также дают информацию о том, что ежедневно осуществляется подвоз в объеме 40 тонн. Фактически же запас топлива составляет всего трое суток, - говорит замминистра строительства Бурятии Евгений Поляков, находящийся сейчас с проверкой в Кижингинском районе.

Районная администрация отсутствие запасов угля объясняет перебоями поставок – на угольном разрезе села Новопавловка Забайкальского края топливо не отгружали в течение трех дней. В настоящее время подвоз осуществляют три автомобиля, подвезено сто тонн угля.





Фото: sledcom.ru