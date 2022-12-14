В Бурятии из-за недостатка топлива замерзает Новокижингинск

В социальных сетях жители села Новокижингинск распространили видео, в котором просят обратить внимание на их село. На местной котельной осталось совсем мало угля. Температура опустилась до +10, +12, в школе и в детсаду ситуация не лучше.

- Сегодня 13 декабря, 10 утра. Температура на выходе из котельной составляет 44 градуса при норме 58-60. Посмотрите, сколько угля осталось, какие запасы на утро. В школе в кабинете математики +10, в кабинете биологии +11. Топить нечем. Прошу обратить внимание на наше обращение. Бьемся-бьемся, а толку нет. Обвинили руководство школы, детского садика, то что в школах холодно. Кто виноват? Будем разбираться по закону, кто виноват, - заявила местная жительница.

Между тем, днем 13 декабря в Новокижингинске произошла еще и авария на теплотрассе.

- Возможно, будет еще понижение температуры в системе отопления. В связи со сложившейся ситуацией школа и детсад завтра работать не будут. Завтра придут три машины угля, будем запускать третий котел. Сейчас температура на выходе 44 градуса, будем по возможности удерживать эту температуру. Надеюсь на ваше понимание, - обратился вчера глава Новокижингинска к односельчанам.

В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора.

С утра в связи с низкой температурой закрылся Новокижингинский детский сад. Уроков в средней школе в первую смену также не было. Позднее, когда аварию устранили, решили, что школьники всё же возобновят занятия.

- На данный момент в кабинетах в среднем 16-17 градусов. Включили обогреватели в классах. К 13.00 температура ожидается соответствующая требованиям СанПиН, - процитировали в «Кижинга-инфо» директора школы Григория Матвеева.

Сегодня в село должны поставить более ста тонн угля.





Фото: "Кижинга-инфо"