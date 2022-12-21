Общество 21.12.2022 в 11:52

В Бурятии работает помощник президента России Максим Орешкин

Обсуждаются мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска, прошла встреча с Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым
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В Бурятии работает помощник президента России Максим Орешкин
В Бурятию прибыл помощник президента России Максим Орешкин. Главная цель его поездки – работа над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В среду, 21 декабря Максим Орешкин вылетел в Северобайкальск, где планируется комплексная реновация территорий в рамках разработанного мастер-плана. В Улан-Удэ помощник президента РФ также посетит ряд объектов, включенных в мастер-план столицы Бурятии, а также проведет совещание с главой республики, членами правительства, мэрии Улан-Удэ и администрации Северобайкальска.

Напомним, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, которые он дал на Восточном экономическом форуме в прошлом году. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы и были представлены Владимиру Путину на ВЭФ-2022. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.

Среди первоочередных проектов по развитию Улан-Удэ заявлены мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства и переводу ИЖС на электрическое отопление, комплексное развитие территории центра города и строительство новых жилых кварталов, создание точек туристического притяжения и другие проекты.

Развитие Северобайкальска предлагается осуществлять по трём ключевым направлениям: экономика и туризм в балансе с природой; профессиональное образование – новые лидеры – новая среда; устранение инфраструктурных ограничений. Развитию туризма будет способствовать формирование эколого-туристического кластера.

А накануне, Максима Орешкина принимал в своей резиденции Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев. «Встреча прошла в дружественной обстановке. Хамбо Лама рассказал гостю о реализуемых успешных инновационных проектах. Как Сангха России вносит вклад в поддержку жителей на сёлах. А так же о планах и проблемах в развитии животноводства. На что нужно обратить внимание при поддержке сельского хозяйства», - сообщила пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи РФ.

Во время приема Михаила Орешкина глава буддистов России рассказал ему и его команде об основных проблемах в Бурятии, «о путях прорыва для улучшения сельской жизни вокруг наших дацанов», - пишет на своей странице в телеграмм Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.



Он подарил Максиму Орешкину портрет Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и книгу про дацаны Сангхи России. Для ознакомления с дацанами и традициями. Ознакомительную экскурсию по дацану для гостей провели Ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева Дымбрыл Дашибалданов и юрист Сангхи России Жанцанов Зоригто .

После гости посетили дворец XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.

Фото: egov-buryatia.ru и Буддийской традиционной Сангхи РФ
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президент РФ помощник поездка Бурятия

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