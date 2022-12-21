Общество 21.12.2022 в 22:48

«Это наше будущее. И оно прекрасно»

В Улан-Удэ проходят новогодние ёлки для детей
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Текст: Номер один
«Это наше будущее. И оно прекрасно»
В Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проходят новогодние елки для детей, среди которых дети военнослужащих – участников специальной военной операции.

Организаторы постарались сделать праздник, который будет интересен и совсем маленьким, и детям постарше. На Новогодней ёлке главы Бурятии кроме яркой концертной программы работают сказочные фотозоны с аниматорами и ярмарка от организаций дополнительного образования, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Среди зрителей был юный патриот из Селенгинского района, чей поступок вдохновил волонтеров и военных. Он тайком от мамы переводил свои карманные деньги волонтерским центрам для помощи военнослужащим. Его учителя рассказали эту историю в прямом эфире с главой Бурятии, и Алексей Цыденов приготовил подарки для юноши и его брата. Подарки вручил первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

«Я хочу пожелать вам в новом году много событий, которые будут делать вас счастливыми, чтобы вы улыбались и радовались. И среди вас сейчас есть юные герои. Это наше будущее, и оно прекрасно. Видя вас, я уверяюсь в том, что у нашей страны есть хорошее будущее», - обратился к детям Всеволод Мухин.



Дети со всех районов республики увидели новогоднюю программу от Государственного цирка Бурятии, получили подарки из рук Деда Мороза и Сагаан Үбгэна.

«Нашим детям пришлось в этом году столкнуться с нелегким испытанием. Мы ждем нашего папу из командировки, мы верим в него, он у нас самый сильный и самый справедливый. У него всё будет хорошо. И мы тоже стали сильными, наш ахай, которому 13 лет, сразу стал моим главным помощником, - помогает с младшей, по дому. Поддерживаем друг друга и папу. В Новом году желаем всем быть счастливыми», - рассказала жительница Улан-Удэ Марина.

«Новый год – это время волшебства, когда всё загаданное обязательно сбывается. Вас всех объединяет одно самое заветное желание – и я желаю скорейшего исполнения! Ведь детская мечта – самая сильная. Ваши отцы – гордость нашей России! Гордо несите их славу и их имя», - обратилась к гостям праздника зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru
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