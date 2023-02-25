В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать

Госдума одобрила в первом чтении штрафы до 450 тыс. рублей за несоблюдение требований при обращении с побочными продуктами животноводства, в том числе с коровьим навозом. Это вызвало серьезную озабоченность у дачников и огородников Бурятии.Напомним, что в Бурятии с 1 марта 2023 года вступает в силу новый закон об отходах, к которым депутаты отнесли навоз, помет и стоки, а также подстилку. Сам закон о навозе принят еще летом прошлого года и вызвал массу дебатов. Основная его суть - навоз теперь считается удобрением, а не отходами. Однако для получения этого статуса отходы должны быть переработаны. Непереработанный навоз, в том числе свиной и куриный, по-прежнему считается опасными отходами, которые, по мнению депутатов Госдумы, вредят окружающей среде.В октябре 2022 года требования к обращению с побочными продуктами животноводства утвердили Постановлением Правительства РФ № 1940.За его несоблюдение вводятся штрафы. Так, за нарушения при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации предлагается установить штрафы для должностных лиц от 30 до 40 тыс. рублей. А для предпринимателей без образования юрлица – от 50 до 60 тыс. рублей. Или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За повторное нарушение правил бизнесу грозит штраф до 450 тыс. рублей.Поскольку население за использование свежего навоза штрафовать не будут, казалось бы, дачникам и огородникам можно расслабиться. Однако значительной частью перевозчиков навоза в Бурятии являются индивидуальные предприниматели. И они возят навоз лишь во время весеннего посевного сезона, все остальное время у них другой груз - от дров и до мусора.Оборудовать свои грузовики под перевозку опасных отходов (требующую переделки кузова) вряд ли кто будет. Естественно, если на тех же площадках по продаже свежего навоза будут проводиться рейды проверяющих, то индивидуальные предприниматели, опасаясь штрафов, перестанут его возить и цены на него весной вырастут. Напомним, пока стоимость в Улан-Удэ свежего навоза, судя по рекламным объявлениям, остается демократичной (3 тыс. рублей за микрогрузовик). Но после введения новых штрафов дачники рискуют остаться без свежих огурцов.- Проблема в том, что переработанного, то есть перегнившего навоза на рынке мало, он очень дорогой, и население обычно покупает свежий и более дешевый навоз, чтобы складировать его на участке и использовать потом, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков. - Я, например, использую свежий навоз для теплиц и парников, он разогревает почву, и получаю более ранние огурцы.По словам Игоря Бобкова, «депутатам Госдумы, похоже, больше нечем заняться, кроме регулирования оборота навоза». А штрафы за свежий навоз могут привести лишь к дополнительным затратам у людей, занимающихся выращиванием овощей. И вместо импортозамещения овощей к нам на стол будет больше поступать китайских огурцов.Один из фермеров из Бичурского района, ранее реализовывавший свежий навоз населению, сообщил «Номер один», что из-за новых правил он теперь будет перерабатывать отходы на территории своего фермерского хозяйства в оборудованных силосных ямах.- За три года он перепреет, станет ценным удобрением, и мы будем разбрасывать его по своим полям, - говорит он. - Подсчитал, что транспортные расходы снижаются в пять раз, поскольку вес перегноя, по сравнению с навозом, значительно уменьшается.Судя по всему, законодатели планомерно ведут дело к более массовой переработке навоза сельхозпроизводителями. Ценного удобрения, доступ которого на рынок станет затруднен. И населению Бурятии в связи с дефицитом и подорожанием ценного ресурса в условиях жестких ограничений, скорее всего, придется самостоятельно заготавливать навоз. Собирая вокруг ферм и на полях коровьи лепешки. Учитывая законодательный зуд депутатов Госдумы, можно будет ожидать принятия нового закона о сборе навоза населением. По примеру принятого несколько лет назад депутатами Госдумы Закона «О валежнике», разрешающего россиянам бесплатно собирать хворост и сучья в лесу.Фото: pixabay.com